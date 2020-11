Coronavirus : les libraires niçois passent au «Click and Collect»

Les librairies niçoises sont de plus en plus nombreuses à adhérer au mode de ventes digital «Click and Collect» afin de garder la clientèle et préserver leur activité.

«On a mis en place cette opération dès le 30 octobre dernier. Le nombre de commandes a doublé depuis quelques jours! Nos clients peuvent directement commander leurs livres sur notre site mais aussi en nous téléphonant. Depuis la date de fermeture, le téléphone ne cesse de sonner, on a même dû rappeler du personnel en renfort ! » explique une vendeuse de la Librairie Massena à Nice. «Après avoir commandé, les clients peuvent payer en ligne par carte bancaire ou sur place en espèces lorsqu’ils viennent récupérer leurs achats» détaille la libraire.

Limiter les pertes...

Malgré un certain engouement, le procédé « Click and Collect » reste cependant assez peu lucratif pour les libraires. «Notre chiffre d’affaires a été divisé par deux ! Les commandes sont nombreuses, mais elles ne peuvent compenser l’activité que nous avions en temps normal et notamment à l’approche des fêtes» déplore une vendeuse de la librairie Jean Jaurès, à Nice. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a tenu à rassurer les commerçants sur ce point: «Nous avons décidé que le chiffre d’affaires généré par le retrait commande ne rentrera pas en compte dans le calcul du montant du fonds de solidarité auquel les commerces fermés ont tous le droit.», a t-il promis.

Les habitués rassurés

Ce nouveau mode de ventes digital a le mérite de séduire de plus en plus la clientèle. «C’est vraiment très facile, même pour la personnes âgées que je suis ! Pour ma part j’ai préféré téléphoner et passer commande hier, puis je suis venue récupérer mon livre ce matin. C’est très important de continuer à lire pour se cultiver, je suis ravie de pouvoir continuer à acheter des livres dans ma librairie préférée !» confie Anne-Marie, une habituée.