Paris : la grève des éboueurs continue ce mercredi, après une première journée tendue

Après une première journée de mobilisation mardi, marquée par plusieurs incidents survenus devant et dans les locaux de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE) de la Ville, les éboueurs ont décidé de prolonger leur grève ce mercredi 28 novembre.

Lancés dans un mouvement «reconductible et indéterminée», les agents de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE) de la Ville de Paris, chargés notamment du ramassage des poubelles à Paris, entament leur deuxième journée de mobilisation ce mercredi. Ils sont 20 % à faire grève.

Cette nuit, 35 d'entre eux ont occupé les locaux de la DPE, installés sur le toit de cet important immeuble de l'avenue de France, dans le 13e arrondissement. Se disant «unis et déterminés», les grévistes protestent contre la réforme de la fonction publique et la loi de transformation de leur statut qui y est associée.

Ils évoquent en particulier «la perte de 8 jours de congés et 11 de RTT», des attributions de primes «beaucoup plus compliquées» ainsi qu'une future «obligation de déclaration préalable avant une grève».

​«Deuxième jour de grève, les ateliers et garages de bennes sont fermés. Nous ne céderons pas face à Anne Hidalgo et Colombe Brossel [l'adjointe chargée de la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets]», ont ainsi fait savoir Les Eboueurs de Paris ce mercredi, sur leur compte Twitter.

Pour De meilleures conditions de travail

Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail, inquiets dans un contexte sanitaire . «Il y a une vraie crainte sanitaire. Nos combinaisons ne sont plus aux normes, comme nos ateliers de maintenance», a expliqué Régis Vieceli, secrétaire général de la CGT-FTDNEEA et délégué CGT pour les éboueurs, au Parisien.

«Même la prime de 35 euros par jour travaillé, accordée aux salariés durant le premier confinement, a été supprimée» ajoute celui qui fait partie du noyau dur de la mobilisation. «On a reconduit la grève pour la journée. La direction parle de 20 % à 25 % de grévistes mais hier, on était plus proche des 50 % », a-t-il fait savoir ce mercredi.

En février dernier, un mouvement de grève de plusieurs jours, particulièrement suivi chez les éboueurs mais également dans les incinérateurs de la région Ile-de-France, avait empêché la bonne collecte des déchets. A tel point que des amoncellements de poubelles s'étaient retrouvés en attente dans les rues de Paris.

Une situation extrême qui ne devrait pas se reproduire à nouveau, puisque la mobilisation ne concerne que 3 % des agents de la Ville et 20 % à la DPE. Quelques retards de ramassage à prévoir dans les arrondissements concernés (ie. les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 15e, 16e et 20e arrondissements, selon Colombe Brossel, mais qui devrait être facilement «rattrapés».

