Black Friday : plus d’un tiers des Français veut son annulation, la moitié est prête à acheter

Si la question de la tenue du Black Friday fait débat dans les sphères politiques et économiques, elle divise aussi les Français. Ils sont en effet plus d’un tiers à souhaiter son annulation, mais la moitié se dit prête à profiter des possibles bonnes affaires.

Dans le contexte du confinement et de la concurrence déloyale des enseignes et plateformes en ligne par rapport aux boutiques physiques, obligées de rester fermées (à moins d’une décision politique prochaine leur permettant de rouvrir), 37% des Français interrogés par Opinion way pour iloveretail.fr estiment qu’il faudrait annuler le Black Friday et interdire toute promotion sur internet par solidarité. A l’inverse, 60% pensent qu’il faudrait le maintenir pour profiter des baisses de prix, dont 23% en créant une taxe qui revendrait aux commerces clos.

Le budget a augmenté avec le reconfinement

Cette année, près de la moitié des Français a prévu de dépenser de l’argent lors de l’opération (48%). Parmi eux, 19% indiquent cependant qu’ils consommeront à cette occasion uniquement s’ils n’ont pas la possibilité de se rendre physiquement en magasin. Trois personnes sur quatre aimeraient d’ailleurs que les promotions du Black Friday s’appliquent aussi dans les boutiques.

Enfin, si le budget moyen était de 198 euros avant le reconfinement, il a augmenté depuis, pour atteindre 245 euros.