Ile-de-France : 7 Franciliens sur 10 cherchent un travail dans une autre région

«76 % des Franciliens s'intéressent à un poste en dehors de l'Ile-de-France», selon l'indice de la mobilité professionnelle RegionsJob/ParisJob d'HelloWork, qui dévoile ce jeudi 19 novembre les résultats d'une enquête menée en septembre 2020 à partir des recherches effectuées par les utilisateurs de cette plate-forme.

Et force est de constater que les Franciliens ne semblent pas spécialement attachés à leur région, puisque l'Ile-de-France arrive «en tête des régions que les actifs souhaitent quitter», selon HelloWork, qui ajoute que ce territoire «a visiblement du mal à fidéliser ses actifs».

«Le contexte de la crise sanitaire et économique que nous traversons a visiblement accentué voire accéléré l’envie d’ailleurs des Franciliens. En septembre, plus de 4 Franciliens sur 10 briguaient un nouveau poste en dehors de l’Ile-de-France», explique ainsi David Beaurepaire, le directeur délégué d'HelloWork.

Partir vers Lyon, Lille ou Nantes...

Selon l'enquête, seuls 24 % des candidats franciliens consultent en effet des offres d’emploi uniquement dans leur région de résidence. Soit 76 % restants prêts à déménager vers d'autres régions françaises. Et les trois premières à arriver en tête des recherches sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire.

«Ce sont des bassins d’emploi qui ont fait leurs preuves ces dernières années grâce à des industries de pointe, et des réseaux importants de transport», peut-on lire dans le communiqué d'HelloWork, alors que «12 % des Franciliens consultent les offres à pourvoir dans chacune de ces régions».

En revanche selon l'enquête, «seuls 9 % des Franciliens ont regardé vers la Nouvelle Aquitaine en septembre [...] qui n'attire plus autant qu'avant». Mais c'est la Bourgogne Franche-Comté, qui attire le moins les Franciliens, avec 6 % des Franciliens qui ont consulté des offres de cette région.

L'Ile-de-France toujours aussi attractive

Mais il faut remettre les choses dans leur contexte, l'Ile-de-France reste la région la plus attractive, et de loin, étant le premier bassin d’emploi et de population.

Et en moyenne, selon l'enquête, plus de 4 candidats sur 10 consultent des offres d’emploi uniquement dans d’autres régions que la leur, et l'Ile-de-France arrive de loin en tête des recherches.