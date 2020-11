Non, la France ne va pas donner un numéro d’identification à tous les enfants musulmans

L’affirmation, complètement fausse, provient d’une ministre pakistanaise : en France, «les enfants musulmans devront avoir un numéro d’identification, comme les Juifs étaient forcés de porter l’étoile jaune sur leurs vêtements pour être identifiés». Une sortie qui a fait bondir le gouvernement.

Ces propos sont «détestables et mensongers», a ainsi réagi Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Dans son communiqué, il a également qualifié les termes de «profondément choquants et injurieux à l’égard du président de la République et de notre pays», mais également «empreints d’une idéologie de haine et de violence».

Il faut dire que la ministre pakistanaise des droits de l’Homme, Shireen Mazari, n’avait pas hésité a publié sur Twitter que «Macron fait aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux Juifs».

Macron is doing to Muslims what the Nazis did to the Jews - Muslim children will get ID numbers (other children won't) just as Jews were forced to wear the yellow star on their clothing for identification. https://t.co/YdP2L3flJS

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) November 21, 2020