Noël : le professeur Salomon demande de ne «pas manger avec papy et mamie»

Séparer la famille en deux pour le repas de Noël. Telle est la préconisation du professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour éviter la diffusion du coronavirus.

Alors que la perspective d’un assouplissement des règles se fait de plus en plus forte pour la période des fêtes, afin que les Français puissent passer Noël en famille, il a donné son avis sur la bonne façon de faire : «on coupe la bûche en deux, et papy et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la salle à manger», a-t-il avancé sur franceinfo.

Le but est de ne pas prendre de repas, moment où les masques sont forcément enlevés, avec les grands-parents. «Il ne faut pas manger avec papy et mamie, même à Noël, même si on a pris des précautions avant», a poursuivi le professeur. «Si je transmets le virus à papy et mamie, c’est pire que tout. Comment je vais vivre ça après ? Parce qu’ils ont un risque sérieux d’être en réanimation et éventuellement d’en mourir. Il faut avoir ça en tête».

Une façon de parler que certains trouveront infantilisante, mais qui résume bien l’importance de ne pas prendre de risque avec les membres de sa famille, et d’autant plus les seniors, lorsqu’il sera l’heure de se retrouver autour du sapin. Rémi Salomon a ainsi fait appel à la responsabilité des Français, qui doivent se dire que «Noël cette année, ce n’est pas comme d’habitude, mais c’est pour protéger nos proches».