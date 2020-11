«redoubler de vigilance pour éviter un 3e confinement» : un Noël au goût amer pour les Français

Sur la Côte d’Azur, on compte bien profiter des fêtes de fin d’année en famille non sans observer un certain nombre de précautions dictées par la situation sanitaire.

«Ce ne sera pas un Noël comme les autres » regrette Yves, un père de famille qui réside à Nice. « Il va falloir être prudent mais il est important de se réunir. On fera attention». Moment de retrouvailles privilégié, période de partage et d'embrassades... Les fêtes risquent d'avoir un goût d'inachevé en raison de la pandémie de Covid. « Si nous ne voulons pas subir un 3e confinement, nous devons redoubler de vigilance, porter le masque, y compris à la maison, a prévenu le chef de l’Etat Emmanuel Macron. Veillons aussi à ne pas être trop nombreux à table, à respecter les gestes barrière et à aérer les pièces ».

«On peut aller chez papy et mamie à Noël, mais on ne mange pas avec eux», indique pour sa part le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP (assistance publique - hôpitaux de Paris). «On sera moins nombreux cette année c’est sûr» souligne Sebastien «On a prévu de faire différentes tables avec un maximum de six personnes par pièce, je ne voudrais surtout pas faire prendre le moindre risque aux personnes âgées qui seront autour de moi», poursuit cet Antibois, qui fêtera donc Noël en petit comité.

Malgré les messages de prudence relayés par le Président de la République et par certains scientifiques, beaucoup ont décidé de célébrer Noël de la même manière que d’habitude. « Il s’agit d’un moment privilégié. On sera douze à table comme chaque année » prévient Chantal accompagné de son petit-fils Nathan. «Je vois déjà mes petits-enfants tous les week-ends, alors je ne vois pas pourquoi on se priverait à Noël » poursuit la grand-mère.

«Je suis souvent avec Mamie et je fais attention surtout depuis la rentrée, mais on ne va quand même pas laisser mamie manger sa bûche toute seule dans la cuisine pour Noël » reprend, le petit-fils. «Il ne faut surtout pas mettre de côté les personnes âgées» abonde de son côté Judith. «Je travaille dans un cabinet de rhumatologies, je vois des seniors tous les jours et certains vont de plus en plus mal ! Le lien social est très important à cet âge, certains patients s’isolent et ne viennent plus du tout. Je suis inquiète» conclut Judith.

Lors de son allocution, mardi soir, le chef de l’Etat a indiqué que le couvre-feu sera levé pour les soirs du 24 et du 31 décembre, même si les rassemblements en extérieur seront interdits.