Confinement : la colère des étudiants de l’université Côte d’Azur

Les universités semblent être les grandes oubliées du gouvernement dans cette crise sanitaire. Les étudiants et leurs enseignants devront patienter au moins jusqu’au 8 février prochain pour espérer retour à la normale, a souligné le chef de l’État, lors de son allocution, mardi dernier.

Entre confinements, cours à distance et un suivi quasi inexistant, les étudiants peinent à s’y retrouver : « C’est impossible de travailler dans de bonnes conditions » explique Tiffany, étudiante en 3ème année de médecine, à Nice. « On a besoin de faire de la pratique, c’est fondamental pour progresser ! Mais je n’ai pas effectué une seule dissection depuis le mois de mars » déplore -t-elle. D’autres étudiants ont du mal à s’adapter à l’apprentissage à distance au point que la motivation est souvent difficile à trouver « On doit tout apprendre seul de chez soi avec aucun suivi, je n’ai pas assisté à un seul cours depuis que j’ai commencé mon année », confie Enzo, un jeune niçois également en première année de médecine.

Un état psychologique préoccupant

Afin d’éviter ce type de situation, les professeurs tentent de s’adapter : «J’ai dû radicalement changer ma manière de travailler» explique Claire, professeure d’art à l’Université Saint Jean D’Angely à Nice. « J’essaye de faire le plus de cours possible en visioconférence mais ça ne remplace pas tout » poursuit l’enseignante. « Les travaux que l’on réalise en cours sont indispensables, en particulier dans ma matière» souligne t-elle.

Le confinement affecte aussi les étudiants au plan psychologique. Ceux-ci doivent mettre leur vie sociale entre parenthèses, et certains d’entre eux le vivent très souvent mal ressentant une profonde solitude « Je passe toutes mes journées à travailler seul dans mon petit appartement et je ne sors qu’une seule fois par jour juste pour prendre l’air. Je ne vois presque jamais personne» raconte Tiffany. « En dehors du travail, notre vie sociale est au point mort, c’est déprimant » raille de son côté Enzo.

Le cri d’alarme de dix présidents d’université

Ce soir, Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur et ses neuf autres homologues de l’UDICE, qui regroupe 10 universités de recherche intensive au niveau mondial, ont lancé un appel au gouvernement afin de pouvoir accueillir à nouveau des étudiants dès janvier 2021 en respectant la jauge des 50 %. Tous craignent « une crise humaine aux conséquences imprévisibles » qui renforcera «les inégalités sociales ».