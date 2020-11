TousAntiCovid dépasse la barre des 10 millions d'utilisateurs

L'application TousAntiCovid, qui vient d'élargir les critères de distance pour alerter les personnes contacts, a passé ce samedi 28 novembre le cap des 10 millions d'utilisateurs.

«10 millions de téléchargements : plus d'un Français sur six a déjà installé #TousAntiCovid ! C'est un maillon essentiel de notre stratégie pour nous protéger et protéger nos proches» a twitté le Premier ministre Jean Castex.

10 millions de téléchargements : plus d'un Français sur six a déjà installé #TousAntiCovid !



C'est un maillon essentiel de notre stratégie pour nous protéger et protéger nos proches.



Si vous ne l'avez pas encore sur votre smartphone ↴ https://t.co/PI3O9Abk3W pic.twitter.com/Fn0iX9oRR7 — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 28, 2020

Plus de cinq mois après un lancement poussif, l'application - anciennement connu comme «StopCovid» - a été relancée à la mi-novembre. Malgré ses 10,04 millions d'utilisateurs, elle n'a envoyé que 14.000 notifications à de potentiels cas contacts pour l'instant.

De nouveaux critères

Les critères de distance et la durée de l'application ont été récemment modifiés, selon un arrêté publié ce samedi au Journal officiel. TousAntiCovid, qui utilise le signal Bluetooth des utilisateurs, prendra désormais en compte les contacts entre deux usagers à une distance d'un mètre ou moins, pendant cinq minutes, mais également les contacts à une distance de deux mètres pendant quinze minutes. Auparavant, l'application prenait en compte uniquement les contacts ayant eu lieu à moins d'un mètre et pendant quinze minutes.

Interrogé le 3 novembre dernier par l'AFP, le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O avait estimé que, pour «nous donner une chance de plus de réussir la sortie de confinement», TousAntiCovid devait être téléchargée par au moins 15 millions de personnes au cours du mois de novembre.