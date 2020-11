Confinement : 1 Français sur 10 a quitté sa résidence principale, soit un million de plus qu'au printemps

Lors du premier confinement, déjà, des millions de Français avaient quitté leur résidence principale pour trouver plus grand, plus vert, plus confortable. Une stratégie adoptée par encore plus de monde en ce mois de novembre, puisque 10% de la population nationale a choisi de se confiner ailleurs. Cela représente cinq millions de personnes, soit un million de plus qu'au printemps.

Ce sont les chiffres dévoilés ce lundi 30 novembre par le sondage Odoxa-CGI pour franceinfo et France Bleu, réalisé auprès d'un échantillon de 3.003 Français interrogés en ligne du 13 au 19 novembre. Les résultats montrent que ce mouvement de population concerne avant tout les grandes villes : 14% de ceux qui ont quitté leur résidence principale viennent d'Ile-de-France, 13% des Hauts-de-France et 11% d'Occitanie.

Parmi les étudiants, 31% ont fait le choix de rentrer chez leurs parents pour ce deuxième confinement. Par rapport au premier, cela représente 10 points de plus chez les moins de 25 ans. Du côté des salariés, le télétravail a été moins suivi qu'au printemps, puisque seulement 9% des actifs l'ont respecté à temps plein. Soit deux fois moins que lors du premier confinement.

En conséquence, les sorties ont été presque trois fois plus nombreuses qu'au printemps : en moyenne, les Français ont mis le nez dehors sept fois par semaine lors de ce deuxième confinement. Une liberté un peu plus grande qui n'a pourtant pas bénéficié à leur moral. Seuls 62% des interrogés disent rester optimistes. Ce sont 13 points de perdus comparé au premier confinement.

Une situation qui s'explique peut être par le climat familial détérioré signalé par 16% des participants au sondage, un chiffre en hausse de 7 points par rapport aux données enregistrées au printemps. Les jeunes ne sont pas épargnés puisque près d'un sur deux se dit déprimé.

Dans cette ambiance morose, les Français restent très critiques à l'égard du gouvernement. Même si une amélioration de la gestion de la crise est notée par certains, près des deux tiers continuent de penser que l'exécutif n'est pas à la hauteur de la situation.