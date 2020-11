Nice : la ville embauche un SDF qui avait versé toutes ses économies aux sinistrés de la tempête Alex

Ce lundi soir, Ion-Nelu, dit Jojo, a signé un contrat de travail avec la Métropole Nice-Côte d’Azur. Une récompense bien méritée pour celui qui avait versé toutes ses maigres économies aux sinistrés de la tempête Alex, en octobre dernier.

Depuis quatre ans, les Niçois passaient devant lui sans forcément lui prêter attention. Il y a deux mois, Ion-Nelu a ému toute la ville en effectuant un acte d’une générosité rare. Au début du mois d’octobre, ce Roumain sans domicile stable, qui avait posé ses valises et des cartons dans le parking souterrain du Théâtre National de Nice, avait été profondément touché par le drame vécu par des centaines de familles azuréennes après le passage de la tempête Alex.

Bouleversé par les images de destructions dans les vallées de la Tinee, de la Vesubie et de la Roya et par le dénuement dans lequel se retrouvaient les rescapés, il avait décidé de donner toutes ses économies aux sinistrés de la catastrophe. Une centaine d’euros que le sans-abri de 52 ans avait durement gagnés en vendant la revue de l'association de réinsertion «Solidarité 06» et en rendant de menus services aux clients du parking souterrain.

Une belle surprise pour cet orphelin arrivé en France il y a quatre ans

Cette générosité avait été unanimement saluée par les internautes qui avaient appris l’histoire de Jojo via les réseaux sociaux. À l’époque, la municipalité lui avait promis un emploi pour le récompenser. C’est désormais chose faite. Jojo a signé son contrat, ce lundi soir, dans le bureau du président de la Métropole Nice-Cote d’Azur Christian Estrosi. Il travaillera au sein du service propreté. «Bienvenue au sein de la Métropole», lui a chaleureusement lancé l’élu en le saluant, poing contre poing.

Au moment de parapher le document d’embauche et de recevoir sa veste de service, Jojo, très ému, n’a pu s’empêcher d’essuyer une larme. Pour cet orphelin arrivé en France il y a quatre ans, l’automne aura été riche en bonnes surprises. Quelques jours après son don aux sinistrés des vallées, il s’était vu attribuer un logement par une association caritative.