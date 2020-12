Combien de temps faut-il marcher pour perdre du poids ?

Beaucoup de personnes pensent que la marche à pied n’est pas assez efficace pour brûler des calories. Pourtant, pratiquée régulièrement et à bonne allure, cette activité physique est idéale pour affiner sa silhouette et perdre du poids. Mais combien de temps faut-il marcher pour atteindre son objectif ?

«On peut s’affiner et éliminer des kilos grâce à la marche, une activité physique que tout le monde ou presque peut pratiquer», confirme la diététicienne-nutritionniste Marie-Laure André, à condition toutefois «de ne pas compenser cette dépense énergétique avec du grignotage.»

Cette pratique doit être complétée par une alimentation saine et équilibrée. Pour perdre du poids en marchant, «il faut créer un déficit par rapport aux besoins. Si on augmente en parallèle nos apports énergétiques, on ne va perdre de poids», explique la spécialiste, auteur de livres de nutrition, dont «Le régime qui marche» (éd. Hachette pratique).

En effet, on maigrit dès lors que l’on brûle plus de calories que l’on en consomme, car le corps va puiser dans les réserves. Si on en consomme autant que l'on en dépense, le poids du corps va alors rester stable.

10.000 pas/jour, soit 1H30 de marche

Il faut savoir que «5.000 pas par jour est le minimum pour sortir de la sédentarité» et pour commencer à éliminer les kilos superflus, il faut en faire «en moyenne 10.000», ajoute la professionnelle, qui partage tous ses conseils sur son blog Passion Nutrition. Cela correspond «à un peu plus de 6 kilomètres, soit 1H30 de marche à plus de 4 km/h.»

Pour autant, cela ne signifie pas que tout le monde doit faire plus de 10.000 pas. Tout dépend de son niveau de marche de départ. «Il faut partir de ce que l’on fait déjà spontanément. Une personne qui fait déjà 3.000 pas tous les jours devra en faire environ 5.000 de plus, donc au total 8.000. Et si on en fait déjà 8.000, on essaie alors d’en faire 13.000».

A noter également que pour garder la ligne et rester en forme, il n'est pas nécessaire d'atteindre ce seuil tous les jours.

«Si on dépasse les 10.000 pas au moins 3 ou 4 fois dans la semaine, ce qui correspond donc à plus de 4H30 de marche hebdomadaire, c’est déjà un bon objectif», souligne Marie-Laure André.