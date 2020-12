Un délinquant se fait passer pour un mineur isolé de 15 ans, il en a en réalité 22

Il pensait avoir trouvé la parade pour échapper à la justice et continuer ses méfaits. Un jeune homme arrêté plusieurs fois à Nîmes pour des cambriolages et qui se faisait passer pour un mineur isolé de 15 ans a finalement été identifié comme un récidiviste de 22 ans.

Interpellé une première fois le 25 octobre suite à un vol chez une personne âgée, il avait donné une fausse identité, expliquant être un mineur isolé (ou «mineur non-accompagné», à savoir «un jeune de moins de 18 ans qui n’a pas la nationalité française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français», selon France Terre d’Asile). Les fonctionnaires avaient donc dû le relâcher, rapporte Le Figaro.

Pas convaincus, ils avaient néanmoins demandé à ce que ses empreintes soient comparées à la base de données. En même temps, le juge des enfants avait pour sa part réclamé un examen osseux, servant à la justice pour établir l’âge d’une personne en cas de doute (même si une marge d’erreur, considérée comme pouvant aller de un à trois ans, existe).

Déjà condamné l'année dernière, à 21 ans...

Une semaine après, le jeune homme était de nouveau arrêté, encore pour cambriolage. Sauf que durant ce laps de temps, les résultats d’empreintes étaient tombés. Ils ont permis de faire le lien avec un individu déjà condamné en 2019 pour des délits identiques dans les Hauts-de-France, et âgé de 21 ans à l’époque, rapporte Objectif Gard. L’examen osseux avait également eu le temps d’être établi, certifiant qu’il s’agissait d’une personne âgée de 22 ans, et non de 15 ans.

Écroué, il doit désormais être jugé pour les cambriolages, mais aussi pour des agressions sur personnes vulnérables.