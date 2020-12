Le musée d'orsay renommé en hommage à Valéry Giscard d'Estaing ?

Et si le musée d'Orsay portait le nom de Valéry Giscard d'Estaing ? C'est la proposition que font ce jeudi 3 décembre Rachida Dati et Valérie Pécresse, au lendemain de l'annonce du décès de l'ex-président de la République. Ce dernier avait décidé de la transformation de la gare d'Orsay en cet établissement dédié à l'art impressionniste.

Les deux femmes politiques de droite ont en effet défendu cette idée sur les réseaux sociaux. C'est d'abord Rachida Dati, en tant que maire (LR) du 7e arrondissement, où se trouve le musée, qui a lancé l'hypothèse. «Valéry Giscard d'Estaing a redonné à Paris le pouvoir d'élire son maire, préservé le cœur de Paris des voies express et initié la création de la Cité des sciences et du musée d'Orsay : en reconnaissance, je demande à l’Etat que ce prestigieux établissement du 7e arrondissement porte désormais son nom», a écrit l'ancienne ministre de la justice.

Une initiative qu'a rapidement soutenu Valérie Pécresse, la présidente (Libres!, ex-LR) de la région Ile-de-France. «Je demande à l’Etat, comme Rachida Dati, que le Musée d’Orsay, puisse désormais porter son nom», a-t-elle tweeté :

A la différences d'autres établissements de la capitale, liés à la ville de Paris, le musée d'Orsay est rattaché au ministère de la Culture, et donc à l'Etat. La dossier de sa dénomination pourrait donc atterrir sur le bureau de la ministre Roselyne Bachelot. Contactés, l'établissement et le ministère de la Culture n'avaient pas répondu au moment de la publication de cet article.

Sur Twitter, le musée d'Orsay a toutefois publié un message pour «honorer la mémoire du président Valéry Giscard d'Estaing. C'est en effet grâce à sa décision que l’ancienne gare a été transformée en un musée dédié à l'art de la seconde moitié du XIXe siècle».

A l'âge de 94 ans, l'ex-chef de l'Etat est décédé «des suites du Covid», a fait savoir sa famille mercredi 2 décembre. Il avait dirigé le pays de 1974 à 1981. Le musée d'Orsay a été inauguré par son successeur, François Mitterrand, en 1986.

Dans un communiqué, la maire de Paris Anne Hidalgo, a tenu à rappeler que Valéry Giscard d'Estaing a été «porteur d'une vision pour Paris, il a été précurseur sur de nombreux projets».

Outre cet établissement, la capitale «lui doit également [...] la Cité des sciences et de l'industrie en lieu et place des anciens abattoirs de la Villette dans le 19e arrondissement», la fin du «projet de la voie expresse rive gauche, véritable autoroute au cœur de la capitale» ainsi que la transformation «en profondeur du projet des Halles en y réintroduisant la nature, par le biais d'un grand jardin en lieu et place d'un simple centre d'affaires.

Enfin, l'élue socialiste dit avoir eu «le plaisir de travailler à ses côtés sur la transformation de l'Hôtel de la Marine, mission que lui avait confiée Nicolas Sarkozy».