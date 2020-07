Tout savoir sur Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture

La rumeur enflait depuis plusieurs heures. Roselyne Bachelot a été nommée, ce lundi, ministre de la Culture du gouvernement de Jean Castex, succédant à Franck Riester. Un retour en politique pour cette pharmacienne de formation.

D’autres noms avaient été évoqués comme Rima Abdul-Malak, conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron, Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, la journaliste Claire Chazal ou le musicien Jean-Michel Jarre. Le choix s’est finalement porté sur Roselyne Bachelot pour rejoindre la rue de Valois, elle qui avait pourtant pris sa retraite politique en 2012 et parlait, il y a encore quelques semaines, de «cauchemar» sur le plateau des «Grosses Têtes» quand on évoquait son éventuel retour à un poste ministériel.

EN DIRECT : Cérémonie de passation entre Franck Riester et Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. https://t.co/FW2hdTOPkm — Ministère de la Culture (@MinistereCC) July 6, 2020

Une revenante habituée au pouvoir

A 73 ans, cette femme de droite à l’esprit parfois contestataire et au franc parler assumé aura fort à faire, alors que le secteur de la culture a été lourdement touché par l’épidémie de coronavirus et que l’action de son prédécesseur, Franck Riester, fut critiquée pendant cette crise sanitaire. «Elle a la poigne, les muscles nécessaires pour les discussions compliquées qui vont avoir lieu sur les intermittents, sur les suites de la crise», a assuré, à l’AFP, son ami d'enfance Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris. «L'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture: festivals, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emplois directs et emplois dérivé», a déclaré la nouvelle ministre lors de la passation de pouvoir qui s’est tenue au ministère de la Culture, lundi soir.

Fille de Jean Narquin, résistant et député gaulliste, Roselyne Bachelot, née le 24 décembre 1946 à Nevers, a suivi les traces de son père. Docteur en pharmacie, elle est devenue conseillère générale (RPR) du Maine-et-Loire de 1982 à 1988, et est entrée à l’Assemblée nationale. Porte-parole de la campagne présidentielle de Jacques Chirac, elle est nommée ministre de l’Ecologie en 2002, avant d’être débarquée deux ans plus tard. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, celle qui a défendu le Pacs contre l’avis de sa famille politique est devenue ministre de la Santé et des Sports, de 2007 à 2010, puis des Solidarités et la Cohésion sociale, de 2010 à 2012. Sa venue en Crocs rose au conseil des ministres après les quarante médailles des athlètes français aux Jeux Olympiques, ou son coup de gueule contre les Bleus qui avaient refusé de s’entraîner lors de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud (2010), sont restés dans les annales. De même que sa gestion de la crise de la grippe H1N1, en 2009, qui lui avait valu de nombreuses critiques, finalement relativisées onze ans plus tard au regard de la crise du coronavirus.

Du gouvernement aux chroniques télévisées

A partir de 2012, Roselyne Bachelot s’est éloignée des ministères pour entamer une nouvelle carrière dans les médias. Elle a assuré le rôle de chroniqueuse dans l’émission «Le Grand 8» diffusée sur la chaîne D8, devenue C8, avec Laurence Ferrari. Un rôle qu’elle tiendra jusqu’en 2016, avant d’officier sur LCI.

Si elle est présente sur les plateaux de télévision, elle l’est également sur les antennes de radio. On la retrouve aux côtés de Cyril Hanouna sur Europe 1 en 2014 dans «Les pieds dans le plat», de Laurent Ruquier sur RTL avec «Les Grosses Têtes», et sur RMC où elle présente sa propre émission, en 2016, intitulée «100 % Bachelot».

Une fan d'opéra et de musique classique

Roselyne Bachelot, qui pratique le piano depuis l’âge de trois ans et demi, n’a jamais caché son amour pour l’opéra et la musique classique. Dans une interview accordée au «Journal du Dimanche» en 2012, elle avouait avoir «toujours rêvé d'être Maria Callas». «Je suis capable de faire un aller-retour Paris-New York de quelques heures pour écouter une œuvre au Metropolitan Opera», précisait-elle.

Celle qui a aussi fait quelques apparitions dans des séries télévisées et devait participer aux «Reines du shopping» cette année, a sorti en 2016 «Salut à la France !», une compilation qui réunissait cinquante de ses airs d’opéra préférés. Enfin, elle a marqué les esprits en jouant la pièce de théâtre «Les Monologues du vagin» lors d’une représentation caritative avec Marlène Schiappa et Myriam El Khomri.

