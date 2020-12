Mort de Valéry Giscard d’Estaing : le monde politique lui rend hommage

La mort de Valéry Giscard d’Estaing, président de 1974 à 1981, a ému la classe politique tout entière, qui lui a rendu hommage dès l’annonce de son décès hier soir.

L’Élysée a salué le parcours de l’ancien président, décédé des suites du Covid-19. «Les orientations qu’il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l’État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la Nation française», a déclaré la présidence de la République dans un communiqué, tard dans la nuit.

François Hollande et Nicolas Sarkozy ont eux aussi rapidement publié leurs condoléances et leurs hommages sur les réseaux sociaux, qui saluent tous les deux ses actions pour «moderniser» la vie politique, et son attachement à l’Europe.

Aujourd’hui notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l’ouverture au monde et qui pensait que l’Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Je présente à son épouse et à ses enfants mes plus sincères condoléances et ma reconnaissance. pic.twitter.com/2KleA0ODca — François Hollande (@fhollande) December 2, 2020

Jean Castex salue «avec émotion» la mémoire d’un «homme d’État, homme de progrès, homme de liberté.» «Il initia des réformes de société qui restent d’une profonde actualité en particulier pour les femmes et les plus jeunes», rappelle le Premier Ministre dans un communiqué.

Du côté de l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée mercredi soir dans l’hémicycle à l’annonce de son décès, et le président de l’Assemblée, Richard Ferrand, a immédiatement exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux : «L’idéal européen perd l’un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces», regrette-t-il.

L’Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République, qui a dirigé la France de 1974 à 1981, est décédé mercredi 2 décembre.#DirectAN pic.twitter.com/OGAiKXSMUI — LCP (@LCP) December 2, 2020

C’est avec émotion que j’apprends le décès du Président Valéry Giscard d’Estaing. L’idéal européen perd l’un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces : majorité à 18 ans, légalisation de l’IVG...





Respectueusement, à sa mémoire. pic.twitter.com/bvnVVRDTNJ — Richard Ferrand (@RichardFerrand) December 2, 2020

Au Sénat, en plein débat sur le projet de loi de finances pour 2021, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a salué sa mémoire : «Valéry Giscard d’Estaing, c’est le droit à l’avortement, c’est l’abaissement de la majorité civile, c’est le divorce par consentement mutuel (…) C’est en fait l’auteur de nombreuses réformes novatrices, et qui marquent encore aujourd’hui la société française.»

En plein débat sur le #Budget2021, la ministre @R_Bachelot rend hommage au président Valéry Giscard d'Estaing, salue ses « réformes novatrices » et annonce qu'un hommage sera rendu. #DirectSénat pic.twitter.com/XUQjPDHfss — Public Sénat (@publicsenat) December 2, 2020

Invité ce jeudi matin sur France Inter, le président du Sénat Gérard Larcher se remémore l’un des moments forts de la présidence de «VGE» : «Giscard, c’est aussi Simone Veil, première présidente du Parlement européen. Une avancé démocratique majeure», souligne-t-il.

À droite comme à gauche, les personnalités politiques ont présenté leurs hommages à l’ancien président. Pour Christian Jacob, président des Républicains, Giscard d’Estaing «aura incontestablement marqué de son empreinte la Vème République».

Hommage au président #Giscard d'Estaing qui aura incontestablement marqué de son empreinte la Vème République. Il œuvra avec conviction et détermination à la modernisation de notre société. Témoignage affectueux à Mme Giscard d'Estaing et ses enfants. pic.twitter.com/dk8GgRJIyW — Christian JACOB (@ChJacob77) December 2, 2020

Pour Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, «toute notre famille politique est en deuil.» «La France lui doit l’avortement, le vote à 18 ans, la création de l’euro, l’indépendance énergétique nucléaire, les TGV, et tant d’autres choses ! Merci Président», déclare-t-il.

Le Président Valéry GISCARD - d’ESTAING nous a quittés. L’ @UDI_off et toute notre famille politique est en deuil. La France lui doit le droit à l’avortement,le vote à 18 ans,la création de l’€uro, l’indépendance énergétique nucléaire,les TGV, et tant d’autres choses! Merci Pdt! — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) December 2, 2020

Marine Le Pen a elle aussi exprimé ses «condoléances aux proches de Valéry Giscard d’Estaing».

Condoléances aux proches de Valéry Giscard d’Estaing.





Président d’une France en crise, il fut l’artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique.





En 2018, il confessa que sa plus grande erreur fut d’instaurer le regroupement familial. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 2, 2020

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a adressé son message «à son épouse, à ses enfants, à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à ses amis qui l’ont accompagné tout au long de sa vie entièrement tournée vers la France et la construction de l’Europe.»

À son épouse, à ses enfants, à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à ses amis qui l’ont accompagné tout au long de sa vie entièrement tournée vers la France et la construction de l’Europe, je tiens à adresser mes condoléances les plus sincères. pic.twitter.com/bN6Y3zT5O0 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 2, 2020

Ses obsèques se dérouleront «dans la plus stricte intimité familiale», sans cérémonie nationale.