«Je n’ai jamais donné ma version» : DSK va s'exprimer pour la première fois sur l'affaire du Sofitel

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Dominique Strauss-Kahn annonce ce vendredi qu’il parlera prochainement – et pour la première fois – de l’affaire du Sofitel.

«L’heure est venue de m’exprimer», écrit l’ancien ministre de l’Economie, indiquant qu’un documentaire sur sa vie est actuellement en préparation.

«Pour la première fois, j’ai accepté dans un film documentaire de revenir sur l’ensemble de mon histoire personnelle et professionnelle, de la politique française aux sphères internationales», indique DSK.

«Je n’ai jamais donné ma version des faits»

Dominique Strauss-Kahn souligne qu’il sera bien question de l’affaire du Sofitel, sur laquelle il ne s’est jusqu’à présent jamais exprimé publiquement. «Je n’ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique, d’autres s’en sont chargés à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d’interviews et de faits réels ou supposés», assène-t-il.

Pour rappel, en mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors président du FMI, est accusé d’agression sexuelle et de tentative de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre de l’hôtel Sofitel de New York, où il séjournait. DSK est alors arrêté, placé en détention et inculpé. Si les charges ont finalement été abandonnées quelques mois plus tard, l’affaire a mis un coup d’arrêt à la carrière politique de DSK. Ce, alors qu’il envisageait de se présenter à l’élection présidentielle de 2012.

Outre cette affaire et les faits marquants de sa carrière, Dominique Strauss-Kahn entend également «partager ses inquiétudes et ses propositions sur l’avenir difficile qui nous attend».

Le documentaire «actuellement en production», dont il n’est pas précisé qui en est le réalisateur, devrait sortir à l’automne 2021.