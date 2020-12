Attentats de la rue des Rosiers : un suspect, extradé de Norvège, placé en détention en France

La France soupçonne Walid Abdulrahman Abou Zayed d'être l'un des tireurs de l'attentat terroriste qui avait fait six morts et 22 blessés en 1982 à Paris, dans le quartier du Marais.

Le suspect, âgé de 62 ans, a été extradé vendredi par la Norvège, son pays de résidence depuis 1991. Il était visé par un mandat d'arrêt international émis par la France en 2015 dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'un restaurant situé rue des Rosiers, dans le centre de Paris.

Mais, à l'époque, le pays scandinave n'avait pas donné suite à la demande française. Présenté samedi à un juge d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, Walid Abdulrahman Abou Zayed a été mis en examen pour «assassinats» et «tentatives d'assassinats» et placé en détention provisoire.

Le sexagénaire a toujours clamé son innocence dans cette affaire, opposant son alibi aux acccusations de la justice : il affirme avoir été présent à Monte-Carlo au moment de l'attentat. Il y a 38 ans, un commando de trois à cinq hommes avait lancé une grenade dans le restaurant juif Jo Goldenberg, puis mitraillé l'intérieur de l'établissement ainsi que des passants, tuant six personnes et en blessant plus d'une vingtaine.

La justice française a émis trois autres mandats d'arrêt internationaux visant deux individus localisés en Jordanie et un troisième en Cisjordanie, soupçonnés d'avoir participé à l'attaque ou de l'avoir préparée. Tous les suspects, d'origine palestinienne, appartiendraient au Fatah-Conseil révolutionnaire, un mouvement impliqué dans plusieurs attaques dans les années 1970 et 1980 en Europe.