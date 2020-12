Val d'Oise : des singes menacés de disparition volés à une association de protection des animaux

Reconnaissables à leur crinière d'un roux flamboyant, les tamarins-lions à tête dorée sont malheureusement menacés de disparition. Alors qu'il ne resterait plus que 3.000 représentants de leur espèce dans le monde entier, 15 de ces singes viennent d'être volés à une association de protection des animaux dans le Val d'Oise.

Selon les informations du Parisien, les faits ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre. Les voleurs ont pénétré dans les locaux du Conservatoire des animaux en voie d'extinction (Cavex), situés à Mesnil-Aubry. Reconnue d'intérêt général, cette association fondée en 1999 travaille à la sauvegarde des espèces menacées de disparition. Elle assure leur reproduction en captivité avant de réintroduire les animaux en milieu sauvage.

Un programme qui n'a donc pas pu être suivi pour ces tamarins-lions à tête dorée, confiés en partie par les autorités de Nouvelle-Calédonie. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête afin d'identifier les voleurs, saisissant à la fois l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement (Oclaesp) et les gendarmes de la brigade de recherches de Montmorency.

Interrogée par ces derniers, une bénévole du Cavex a indiqué que les malfaiteurs, équipés de pieds-de-biche, épuisettes et boîtes de transport, ont emporté les singes sans faire le moindre bruit. Les animaux n'ont pas reparus depuis, excepté dans des vidéos diffusées sur Snapchat. Entre le 18 et le 20 novembre, plusieurs séquences vraisemblablement filmées dans le XIXe arrondissement de Paris et le centre-ville d'Angers (Maine-et-Loire), montrent les tamarins-lions à tête dorée.

Ils apparaîssent tantôt aux côtés de jeunes gens qui s'amusent avec eux, tantôt recroquevillés dans des boites ou apeurés, notamment dans ce qui semble être une douche pour l'un d'entre eux. Le signalement de ces vidéos à conduit le parquet de Paris à ouvrir une seconde enquête, confiée à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'aux agents du commissariat du XIXe arrondissement. En visionnant les images, ces derniers ont identifié des individus défavorablement connus de leurs services et habitant le quartier Danube.

Mis en garde à vue, ils ont assurés ne pas connaître les détenteurs de ces animaux. Selon eux, les singes auraient d'ailleurs quitté le XIXe arrondissement de Paris depuis. Les dernières vidéos, localisées à Angers, laissent entendre que les voleurs cherchent à se débarasser des primates, les proposant à la vente pour 3.500 euros chacun.

Ces images sont source de grande inquiétude pour Yannick Jaouen, chef du service interdépartemental Paris et petite couronne de l'OFB. Il insiste sur le fait que leur situation actuelle ne répond en rien aux besoins naturels des tamarins-lions à tête dorée. Résistant «très mal au froid» et se nourrissant «de fruits et d'insectes», ils pourraient «mourir en quelques jours» sans des soins adaptés.