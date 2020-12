Tempête Alex : l'indemnisation des sinistrés, le parcours du combattant

Deux mois après les intempéries meurtrières qui ont ravagé les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, les habitants des communes sinistrées sont aux prises avec les compagnies d’assurances et l’État au sujet des indemnisations qui s'annoncent périlleuses.

Dans les vallées endeuillées par la catastrophe naturelle, qui a fait neuf morts et neuf disparus, selon un bilan toujours provisoire, la reconstruction se poursuit et les accès routiers ont été en partie rétablis. Mais pour ceux dont les logements ont été endommagés, la route vers l’indemnisation est encore longue et complexe.

C’est notamment le cas dans le village de Fontan (340 habitants) où la crue de la Roya a emporté et fragilisé plusieurs habitations. Au total, 118 bâtiments sont aujourd’hui visés par un arrêté de péril. Ce qui veut dire que les accès en sont restreints ou interdits à leurs usagers, qu’ils en soient propriétaires ou locataires. Il y a quelques jours, le maire de Fontan, Philippe Oudot, a organisé une réunion afin de répondre à l’inquiétude des sinistrés. L’élu était au côté de Pierre Schorter, un représentant des compagnies d’assurance qui a expliqué la suite de la procédure.

L’Etat devra prendre en charge l’indemnisation

Concrètement, un nouvel expert mandaté par l’État viendra prochainement évaluer la solidité de tous les bâtiments concernés. C’est son expertise qui permettra alors de dire quels bâtiments devront être détruits et ceux qui pourront être réhabilités. «L’État n’a pas intérêt à prononcer un maximum de destructions pour une raison de coûts», a précisé Pierre Schorter. En effet, c’est l’Etat par l’intermédiaire du fonds Barnier qui devra prendre en charge l’indemnisation des habitants qui seront frappés par une décision d’expropriation.

Les sinistrés dont les logements pourront être sauvés seront eux indemnisés par les assurances pour les frais de réparation.

210 millions d’euros de dégâts

Des prises en charge qui s’annoncent cependant compliquées dans des villages de montagne, où aucun règlement de copropriété n’a été clairement établi. Mais le représentant des assureurs s’est voulu cependant rassurant. «En général, l’indemnisation de ce type de sinistres se passe plutôt bien», a-t-il insisté.

Les sociétés d’assurance savent pertinemment qu’il s’agit de dossiers potentiellement très médiatiques. Elles ont estimé à 210 millions d’euros le montant des dégâts subis par les particuliers et les entreprises des trois vallées». Pour les infrastructures publiques (routes, ponts et autres voies ferrées), la facture s’élèverait à un milliard d’euros.