Promenade des Anglais : le retour des célèbres chaises bleues

Depuis ce matin, les mythiques chaises bleues retrouvent peu à peu leur place sur la Promenade des Anglais, pour le plus grand plaisir des habitués qui commençaient à s’impatienter.

Ce célèbre mobilier urbain emblématique de la capitale azuréenne et très prisé des habitants avait été retiré par les services techniques de la ville de Nice mi-novembre, à la demande du maire Christian Estrosi, dans le but de limiter au maximum les regroupements et… freiner la circulation du Covid-19.

Une décision qui avait été accueillie froidement par une partie des habitués et vivement critiquée par les élus écologistes siégeant au conseil municipal de Nice. «Cette décision est une offense à l’intelligence !», avait notamment déclaré le chef de file du groupe Verts Jean-Marc Governatori. «L’enlèvement des célèbres chaises bleues est un simple «coup de com’», avait ajouté sa colistière Hélène Granouillac.

Il faudra patienter jusqu’au 15 décembre pour que la totalité des chaises retrouvent leur place

Pour l’heure, c’est la portion la plus à l’est de la Promenade des Anglais qui a retrouvé ses chaises, mais il faudra patienter jusqu’au 15 décembre pour que les 444 soient réinstallées sur l’ensemble du front de mer.

En attendant, les habitués sont satisfaits de pouvoir à nouveau en profiter. «Cela fait vraiment plaisir, confie Anne-Marie, une habitante de Nice-Nord. Je viens chaque après-midi sur la Prom’ pour marcher et faire de l’exercice. Mais, il ne m’était plus possible de faire une pause et de m’asseoir face à la mer. Les bancs étaient souvent pris», observe-t-elle.

Dans les jours qui viennent, la municipalité devrait toutefois condamner une chaise sur deux afin de favoriser la distanciation sociale.