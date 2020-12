Saint-Etienne : une vache abattue après avoir perturbé la circulation durant 2 heures

Le bovidé était incontrôlable. Après avoir perturbé la circulation pendant près de deux heures sur l'A72, vers Saint-Etienne (Loire), ce mardi 8 décembre, une vache a été abattue.

Sans doute apeuré, l’animal, qui s’était échappé de son enclos aux alentours de 11H45, était devenu agressif et dangereux. En divaguant sur les voies de circulation, la bête a provoqué un carambolage entre deux voitures, rapporte Ouest-France.

Heureusement, la collision n’a fait aucun blessé grave. Alertés, les pompiers et la police sont rapidement intervenus pour tenter d’évacuer le bovidé, en vain.

L'éleveur a même été appelé en renfort. Mais lui non plus n’a pas réussi à le maîtriser. Avec l’accord de ce dernier et après deux heures d’effort, les forces de l’ordre ont dû se résoudre à neutraliser la vache.

Pour éviter qu'un autre accident ne se produise, elle a été abattue «à 13 h 25 à l’aide du pistolet de service d’un CRS du peloton autoroutier», a déclaré auprès du quotidien régional le capitaine Philippe Villain.