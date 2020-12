Une startup niçoise voit ses chiffres exploser pendant le second confinement

Pendant le second confinement, la startup niçoise Wizishop, qui permet aux petits commerçants de se lancer dans la vente en ligne, a vu son chiffre d’affaires bondir de +247%, le mois dernier.

Alors que la crise économique et sanitaire ravage plusieurs secteurs économiques, une entreprise niçoise spécialisée dans le e-commerce tire parfaitement son épingle du jeu. Wizishop, qui emploie une quarantaine de salariés, accompagne les commerçants à passer à la vente sur internet. Si le premier confinement avait déjà entrainé une hausse significative de son chiffre d’affaires de 112%, le second confinement s’est avéré encore plus bénéfique.

En effet, Wizushop a vu ses résultats exploser : +247%, le mois dernier. Un boom que la direction de l’entreprise attribue notamment « aux achats de cadeaux de Noël et aux promotions de fin d’année ».

Plus de 2000 commerçants se sont alliés à Wizishop qui réalise leur site de vente sur internet en moins de 90 minutes.

Durant cette même période, l’entreprise créée il y a douze ans, a enregistré une augmentation de 10% du nombre de ses boutiques en ligne. En France, plus de 2000 commerçants se sont alliés à Wizishop qui réalise leur site de vente sur internet en moins de 90 minutes. Pour les attirer, la startup niçoise avait reconduit son initiative « #EcommerceSolidaire » qui consiste en la gratuité de ses services d’accompagnement des commerçants pendant trois mois.

«Nous sommes très fiers d’avoir pu profiter de l’engouement autour de la vente en ligne pour soutenir les commerçants qui ont pu compenser la fermeture de leur boutique pendant le confinement, explique Cédric Piazza, co-fondateur du groupe WiziShop. Ils ont ainsi pu profiter de la visibilité offerte sur nos marketplaces thématiques Amplify Ecommerce qui regroupe plusieurs milliers de visiteurs quotidien et réaliser des ventes rapidement ».

Infos : wizishop.fr.