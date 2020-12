JO 2024 : le budget officiellement bouclé à la baisse, pour s'adapter à la crise

Le comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) 2024 de Paris a officiellement bouclé son budget à la baisse ce jeudi 17 décembre à l'occasion de son conseil d'administration, présentant ainsi 300 millions d'euros d'économies.

Pour ce faire, le Cojo a -comme prévu- réduit le nombre de sites, notamment avec l'abandon de la construction de deux sites temporaires, et, de fait, a déplacé plusieurs épreuves dans des stades déjà existants. Sachant que le plus gros des changements était déjà connu, avec la suppression de deux sites temporaires, pour la natation et le volley, qui quittent la Seine-Saint-Denis pour atterrir à La Défense Arena et au Parc des expositions de la Porte de Versailles.

Pour autant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles puisque de nouvelles recettes émanant du CIO vont permettre de bénéficier de 71 millions d'euros supplémentaires. Elles contribuent ainsi à faire passer l'enveloppe globale (sponsors, billetterie, et contribution CIO) de 3,8 à 3,9 milliards d'euros.

Seule nouveauté présentée ce jeudi : la «collectivité hôte» de Toulouse est écartée des tournois de football. «Cela s'est joué à pas grand-chose», selon Tony Estanguet, le président du Cojo. Sept villes sont définitivement retenues : Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Paris (Parc des Princes), Nantes. Lille, prévue aussi initialement pour le foot, accueille désormais le handball. Cette liste sera soumise à la Fifa en mars prochain.

Du fait de la crise sanitaire et économique inédite, le comité d'organisation avait déjà annoncé cet été son ambition d'opérer un grand «jeu de chaises musicales», comme l'avait présenté Tony Estanguet à l'époque. Depuis six mois, les négociations s'étaient donc multipliées, entre le comité d'organisation (Cojo), les collectivités locales, le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales.

«Le projet est prêt à embarquer tout un pays», s'est finalement félicité Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris-2024, lors d'un point-presse qui s'est tenu ce jeudi après le conseil d'administration. Depuis quelques semaines, le triple champion olympique de canoë vante «un projet renforcé» en dépit des économies réalisées.