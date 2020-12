Brûlée au ventre, une ex-Miss porte plainte contre son kiné

Ilham Khallad, Miss Maroc 2017 et Miss Afrique Midi-Pyrénées 2019, ne peut plus défiler depuis un an et demi. Elle a porté plainte contre son kinésithérapeute à Toulouse pour «blessures involontaires» après avoir été brûlée au ventre.

En cause, une machine amincissante de cryothérapie qui lui aurait provoqué une brûlure à l’abdomen, qui lui strie toujours le ventre.

Selon la jeune femme, ce sont les mauvaises manipulations de son kinésithérapeute de Toulouse qui sont à l'origine de ses blessures. Le praticien lui a proposé de tester une machine qui amincit le ventre. Si la première séance de 30 minutes s'est bien déroulée, la deuxième, en revanche, a viré au cauchemar.

«Il m'a laissée seule 45 minutes pour s'occuper d'un autre patient dans la salle d'à côté. Quand il est revenu m'enlever la machine, il m'a arraché la peau avec», a-t-elle confié au Parisien.

Voyant son ventre dans cet état, la jeune femme a paniqué. «Ne vous inquiétez pas, mettez de la Biafine», aurait répondu le kiné. Mais après ne pas avoir dormi de la nuit, elle a perdu connaissance le lendemain et a été emmenée aux urgences. En bordure de la tache claire, la peau avait rougi et des cloques s'étaient formées. Un médecin légiste a constaté des brûlures au second et premier degré.

«Lui travaille, moi je ne peux plus»

Plus d’un an après les faits, le ventre d'Ilham Khallad est toujours marqué par la brûlure et elle n'a plus de contrats de mannequinat, les traditionnels défilés en maillot de bain ou shootings laissant apparaître le ventre n'étant plus possibles pour elle. «Lui travaille, moi je ne peux plus», déplore-t-elle.

Selon la jeune femme, le kiné n'aurait pas apposé de protection entre la machine et son ventre. Il l'aurait, de surcroît, laissée entre 40 et 45 minutes sur son corps, alors qu'une séance de 30 minutes serait recommandée.

«J’ai essayé de contacter ce kiné à de nombreuses reprises, a affirmé Ilham à La Dépêche. Il ne répond plus. Il m’a juste dit que je n’avais pas eu de chance.»

C'est pour cela qu'elle a décidé de porter plaintre contre lui : «Il y a peut-être d'autres victimes», a-t-elle ajouté.