Un Français bat le record mondial d'immersion dans la glace pour lutter contre les cancers pédiatriques

Deux heures, 35 minutes et 43 secondes : Romain Vandendorpe, 34 ans, est resté immergé dans la glace pendant tout ce temps, samedi 19 décembre, à la Cité des sports de Wattrelos (Nord). Battant ainsi le record en la matière, ce Français a accompli cette performance pour sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Cette action était en effet organisée en faveur de Wonder Augustine. Cette association a été fondée à Wattrelos en 2018 après le décès de la petite Augustine, emportée à l'âge de 4 ans par un cancer du tronc cérébral. Romain Vandendorpe avait rencontré l'enfant peu avant sa mort. Cette perte, ainsi que celle de son propre père, lui aussi atteint d'un cancer, l'ont conduit à imaginer ce projet.

Pour lui, il était question d'évacuer «beaucoup de colère» mais aussi de «dépasser les limites humaines» pour montrer que «si on s'entraîne, si on donne tout, on peut avancer, obtenir des résultats qui peuvent améliorer les choses». En accomplissant cette prouesse, Romain Vandendorpe espère notamment ouvrir de nouvelles pistes dans la recherche en neurosciences. Des avancées qui pourraient à terme améliorer l'accompagnement des enfants malades.

Car, pour parvenir à ce résultat, le Français s'est entraîné sans relâche pendant deux ans et a fait appel à des «techniques neuro-cognitives» s'appuyant sur «l'imagination et la concentration». Il a appris à se placer «dans un état de rêve éveillé» pour résister au froid, s'immergeant d'abord dans un jacuzzi rempli d'eau froide, dans un congélateur de 500 litres puis dans la neige, à Chamonix (Haute-Savoie).

Le jour J, deux arbitres officiels et des témoins visuels étaient présents pour s'assurer de la validité du record. En parallèle de sa performance, Romain Vandendorpe a lancé un appel aux dons pour Wonder Augustine. A la sortie de sa prison glacée, le corps rougi par le froid, il a souhaité adresser un message à «tous les enfants qui sont atteints d'un cancer actuellement : il faut garder espoir».