Finale Koh-Lanta : Un fonds dédié à la recherche sur le cancer du pancréas en hommage à Bertrand-Kamal

Vendredi 4 décembre, au cours du direct de la finale qui dévoilera le ou la grande gagnante de «Koh-Lanta, les 4 terres», un appel aux dons sera lancé en faveur de la lutte contre le cancer du pancréas.

Les parents de Bertrand-Kamal, le candidat du jeu d’aventure emporté le 9 septembre dernier par cette maladie, seront présents pour l’occasion, annonce ALP qui produit l’émission de TF1.

Pour la présidente d’ALP Alexia Laroche-Joubert, et l’animateur du jeu Denis Brogniart, il s’agit de rendre hommage à «cet aventurier charismatique», très apprécié des téléspectateurs comme des autres participants pour sa bonne humeur communicative, mais aussi et surtout de faire en sorte «que la mort de Bertrand-Kamal ne soit pas juste un décès de plus», explique le présentateur, qui ajoute : «Profitons de l'aura de cet homme fédérateur et de l'émotion suscitée par sa disparition pour faire aider la recherche à faire reculer la mortalité de ce cancer du pancréas si dévastateur. Il rêvait de s'engager lui-même, une fois guéri. Il me l'avait confié. Il n'en a pas eu le temps. A nous d'honorer sa mémoire à travers ce fond, de reprendre le flambeau pour sauver des vies.»

A compter du 4 décembre, deux dispositifs de recueil de dons seront mis en place : un par internet sur le site www.pourbertrandkamal.fr, l’autre par SMS. Pour faire un don de 5€, il faudra envoyer le mot DON au 9 21 22. Les sommes récoltées iront au fonds «Pour Bertrand-Kamal » dédié à la recherche sur le cancer du pancréas porté par la Fondation ARC, et dont le développement s'articulera autour de trois grands axes : Détecter, comprendre et tester. «Il sera coordonné par la Fondation ARC avec les conseils du Professeur Fabrice André, qui a suivi Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie», précise un communiqué.