Punaises de lit : les interventions pour les éliminer ont augmenté de 76% en 2020

C'est une véritable invasion. Les chiffres de la Chambre syndicale des métiers de la dératisation, désinsectisation et désinfection (CS3D), révélés par Le Parisien, montrent qu'en 2020, les interventions pour éradiquer les punaises de lit ont augmenté de 76%. Un bond spectaculaire sachant que la tendance était déjà à la hausse, d'environ 30%, en 2018 et 2019.

Personne ne semble être épargné puisque l'ensemble du territoire français est concerné, avec des interventions chez des particuliers mais aussi dans les hôtels, les transports en commun ou les cinémas.

Pourtant, cet insecte indésirable avait totalement disparu de l'Hexagone dans les années 1950. Le développement grandissant du voyage a malheureusement permis son retour au début du XXIe siècle. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour être infesté, même si cela reste un facteur de risque.

A l'heure actuelle, la propagation de la punaise de lit est telle que Romain Lasseur, docteur en toxicologie et spécialiste du comportement des espèces envahissantes interrogé par Le Parisien, estime qu'il est «trop tard maintenant pour espérer l'éradiquer».

Le professionnel explique qu'elle est particulièrement difficile à éliminer, notamment parce qu'il s'agit d'«une des rares espèces à avoir vu sa carapace épaissir pour faire face aux insecticides». Très résistant, cet insecte peut également rester des mois sans se nourrir. A cela s'ajoute un cycle de reproduction rapide qui plonge les personnes infestées dans un véritable enfer.

Des morsures et un sommeil troublé

Les punaises de lit ne sont pas vecteurs de maladies mais l'espèce est si envahissante que leur présence a de réelles conséquences sur le bien-être des personnes infestées. Les nombreuses morsures et la multiplication incontrôlable du nuisible sont une source de stress importante. Sans compter que cet insecte s'installe notamment dans la literie, troublant le sommeil de ses victimes.

Pour espérer se débarrasser des punaises de lit, il faut détecter leur présence et faire intervenir des professionnels le plus tôt possible. Avec les confinements successifs, la CS3D redoute de nombreuses infestations en 2021. Ces professionnels attendent un pic au moment où certains lieux publics, tels que les hôtels ou les cinémas, rouvriront.

Pour tenter de limiter le phénomène, le gouvernement travaille sur un plan d'action qui devrait être présenté dans les prochaines semaines. Il prévoit un véritable suivi de la population de punaises de lit en France et des aides financières pour les personnes infestées, notamment les plus modestes.