Coronavirus : la Haute autorité de santé donne son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech

La dernière étape avant le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus est franchie. La Haute autorité de santé a validé ce jeudi 24 décembre le vaccin anti-Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech.

Ce vaccin, baptisé Comirnaty® à ARNm - BNT162b2, «peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus», «du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant», relève la HAS.

Stratégie vaccinale confirmée

La Haute autorité de santé, qui rappelle que la «vaccination n'est pas obligatoire», confirme dans le même temps la stratégie vaccinale établie par le gouvernement, à savoir prioriser dans un premier temps la vaccination pour les plus vunérables au Covid-19, les personnes âgées.

Le calendrier prévoit en effet que la première phase de vaccination, qui commencera dès ce dimanche 27 décembre, concerne en priorité les résidents des Ehpad. La deuxième phase - en janvier ou février 2021 - concernera les Français à risque - soit les personnes âgées, les professionnels de santé, ou les personnes souffrant d'une pathologie particulière. La vaccination sera ensuite ouverte à l'ensemble de la population lors de la troisième phase, au printemps 2021.

Dans son communiqué, la HAS indique par ailleurs que «l’administration du vaccin pendant la grossesse n’est pas conseillée». De même que pour les personnes ayant des antécédents de graves allergies. Des cas de réactions suite au vaccin avaient en effet été rapportés au Royaume-Uni chez des personnes allergiques.