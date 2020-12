Le premier vaccin en Seine-Saint-Denis, «un signal fort» selon le président du département

Alors que la campagne de vaccination vient de débuter en France, Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, s'est félicité ce dimanche 27 décembre que les premières vaccinations aient eu lieu dans son département.

C'est officiel, la première vaccination française a eu lieu vers 11h ce dimanche 27 décembre, à l'hôpital René Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis (93). Âgée de 78 ans, Mauricette a ainsi été vaccinée dans l'unité de soins longue durée de cet établissement rattaché à l'AP-HP, où elle est hospitalisée.

«C'est un signe fort envers la Seine-Saint-Denis, département ayant payé l'un des plus lourds tributs à cette épidémie», s'est aussitôt félicité Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis (93). Un «symbole» selon lui, qui «doit désormais conduire à une stratégie de vaccination qui permette [...] de s'adapter aux enjeux des différents territoires».

Et plus particulièrement à ceux des territoires qualifiés de «déserts médicaux», à l'instar de la Seine-Saint-Denis. Son président Stéphane Troussel se réjouit donc que le premier comité départemental de programmation de la vaccination ait pu y avoir lieu, alors même que beaucoup de ses administrés sont «en rupture de soins», voire pire, n'y «ont même pas accès».

«La première étape franchie aujourd'hui est donc capitale, car c'est une promesse tant attendue», a ajouté l'élu socialiste, qui assure que son département «se tient prêt», comme promis au ministre de la Santé, «à mobiliser ses forces sanitaires et sociales pour construire cette campagne de vaccination».

Cette 1ère vaccination a beaucoup de sens dans un établissement de Seine Saint Denis, ce dpt qui a payé un lourd tribut à l’épidémie, dans lequel on a inventé bcp d’actions de santé publique, avec tous les acteurs. Et on va continuer pour déployer ces opérations à grande échelle.

