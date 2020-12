Nouvel An : la fouille des véhicules renforcée

«Tolérance zéro» et procédures rappelées. Pour ce réveillon du Nouvel An 2020 placé sous le sceau du Covid, le ministère de l'Intérieur a décidé de se montrer particulièrement ferme pour faire respecter le couvre-feu. La fouille de véhicules, dispositif très encadré, est pour l'occasion renforcé.

Dans une note adressée aux préfets et consultée par plusieurs médias, Gérald Darmanin dit vouloir donner «la priorité à la lutte contre les rassemblements non autorisés et les phénomènes de violences urbaines.»

Le ministre de l’Intérieur demande ainsi aux préfets de prendre «à chaque fois que possible» des «arrêtés d’interdiction de vente de combustibles dans des contenants transportables» ou «de vente d’alcool à emporter».

Des fouilles pour éviter le transport d'éléments dangereux

Il appelle aussi les quelque 100.000 policiers et gendarmes mobilisés à mener des «opérations de contrôle et de sensibilisation» auprès « des revendeurs d’artifices» et à solliciter des réquisitions auprès des procureurs pour effectuer des «contrôles d’identité appropriés» et des «fouilles de véhicules», afin de «s’assurer de l’absence de transport d’éléments dangereux susceptibles d’être utilisés contre les forces de sécurité intérieure».

Comme l'explique le site service-public.fr, la fouille d'un véhicule est bien possible dans les cas suivants : en cas de soupçons de crime ou de flagrant délit commis par l'un des occupants et sur demande du procureur de la République dans le cadre de recherches ou poursuites judiciaires de certaines infractions.

Gérald Darmanin insiste donc sur cette procédure alors que les forces de l'ordre sont, ce 31 décembre, mobilisées avec une triple mission : faire respecter le couvre-feu, traquer les fêtes clandestines et lutter contre les violences urbaines, qui marquent traditionnellement cette soirée de la Saint-Sylvestre.

Pour rappel, lors d'une soirée normale, ce sont 20.000 agents qui sont sur le terrain.