Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, 64% des 18-24 ans comptent ce soir se rendre en soirée contre 31% pour les plus de 55 ans et, bien souvent, au mépris des recommandations sanitaires.

Et sur les réseaux sociaux, les fêtes clandestines fleurissent ces dernières 48 heures.

Ainsi, il est possible de trouver un réveillon à une centaine d'invités.