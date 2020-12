Un élu de Sarcelles crée la polémique après un dérapage antisémite

La publication a enflammé les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, un élu de Sarcelles a relayé un montage avec une photo du personnage de jeu vidéo Mario, accompagné d'une phrase qui n'est pas passée auprès des internautes et de certains de ses homologues.

«Stop au Racisme. Devenez comme Mario, un Italien, créé par les Japonais, qui parle anglais, qui ressemble à un Mexicain, qui court comme un Congolais, qui saute comme un Jamaïcain, et qui récolte des pièces comme un Juif», pouvait-on lire sur la publication de Navaz Mouhamadaly, adjoint aux transports et aux mobilités durables de Sarcelles. De quoi choquer l'opposition, qui a condamné les propos diffusés, les jugeant «à relent raciste et antisémite»

Face au tollé, Navaz Mouhamadaly s'est emparé à nouveau de sa page Facebook pour se justifier. «J'ai relayé sur mon compte il y a quelques jours une publication en adéquation avec mes valeurs. Elle démontait avec humour les préjugés racistes et antisémites qui gangrènent notre société. L'humour et la dérision pour lutter contre le racisme, tels que Charlie Hebdo les a chèrement défendus, ne sont visiblement pas encore compris ni partagés. », a-t-il écrit.

L'élu a ensuite expliqué, avant de s'excuser, que ces accusations étaient «un comble» pour lui, « tant de fois victime du racisme anti asiatique».

Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a été saisi.