Vaccination : Cannes, Antibes et Grasse craignent d’être lésées au profit de Nice

David Lisnard, Jean Leonetti et Jérôme Viaud, les maires de Cannes, Antibes et Grasse, regrettent que le CHU de Nice soit le seul à détenir et gérer les stocks pour tout le département.

L’approvisionnement en doses de vaccin semble faire polémique entre Nice et certaines communes et communautés d’agglomérations voisines. Aujourd’hui, Cannes (74 000 habitants), Antibes (73 000 habitants) et Grasse (49 000 habitants) dépendent de la capitale azuréenne pour leur approvisionnement en vaccin. En effet, le CHU de Nice a été choisi par l’État et l’ARS pour stocker et gérer la répartition des doses. Une situation insatisfaisante pour les maires (LR) de Cannes, Grasse et d’Antibes qui craignent d’être moins bien dotés que Nice et sa Métropole (540 000 habitants) pour la vaccination qui débute.

«Cette concentration de moyens sur un établissement unique ne constitue pas la stratégie la plus indiquée pour l’efficacité»

David Lisnard, Jean Leonetti et Jérôme Viaud viennent d’adresser un courrier au Ministre de la Santé Olivier Véran pour réclamer une nouvelle organisation logistique . «cette concentration de moyens sur un établissement unique ne constitue pas la stratégie la plus indiquée pour l’efficacité et la rapidité de la campagne de vaccination » écrivent ces élus qui demandent de pouvoir stocker les doses de vaccins qui leur sont destinées au sein de leurs propres centres hospitaliers. «La réactivité et la souplesse de ces établissements sont primordiales pour accélérer l’immunisation collective de la population que chacun appelle de ses vœux», insistent ceux qui craignent une rupture de la chaine du froid avec l’organisation actuelle.

«Nous veillerons à ce que les doses soient répartis équitablement entre toutes les communes»

Quelques heures auparavant, le maire de Nice et président de la Métropole Nice-Côte d’Azur se refusait à jeter de l’huile sur le feu en tentant d’enterrer la polémique. «Il n’y a pas de compétition de clochers entre les différentes villes, a assuré Christian Estrosi. Nous veillerons à ce que les doses soient réparties équitablement entre toutes les communes des Alpes-Maritimes». Quatre jours après le début de la vaccination à Nice (le 30 décembre, Ndlr), les soignants des hôpitaux d’Antibes et de Cannes ont commencé à recevoir leurs injections. Un délai jugé visiblement trop long pour les élus des communes concernées alors que l’épidémie est particulièrement virulente dans les Alpes-Maritimes. À ce jour, environ 8.000 doses de vaccin Pfizer ont été livrées dans les Alpes-Maritimes. L’ARS promet des approvisionnements réguliers.