Traces de coronavirus dans les eaux usées parisiennes : est-il dangereux de boire l’eau du robinet ?

Alors que la maire de Paris, Anne Hidalgo, fait savoir ce dimanche 10 janvier que les données «montrent une augmentation très importante de traces de virus dans les eaux usées» de la région, la question se pose : est-il risqué de boire l'eau du robinet ?

L'eau distribuée aux Parisiens et aux communes avoisinantes est réputée pour être l'une des meilleures du pays, parce que parfaitement traitée et contrôlée. Un opérateur public – appelé Eau de Paris – est notamment chargé de distribuer l'eau de plus de 3 millions d'usagers dans la région, dont plus de 2 millions de Parisiens.

Peu le savent mais l'eau distribuée aux Parisiens provient d'un «mélange d’eaux souterraines et d’eaux de rivières potabilisées», c'est-à-dire rendues potables grâce à une série de traitements réalisés en usines. «Quelle que soit sa provenance, l’eau en sortie de robinet est d’excellente qualité, partout dans Paris», se félicite d'ailleurs l'organisme public.

Alors pourquoi le virus est-il présent dans les eaux usées parisiennes ? Tout simplement parce que les personnes contaminées excrètent du virus. Ainsi, plus elles sont nombreuses, plus la concentration augmente dans les eaux usées. Or, depuis plusieurs mois, le laboratoire d'Eau de Paris a mis en place le «projet Obepine», qui vise à déceler le Sars-CoV-2 dans les eaux usées de la capitale.

Des capteurs présents dans 4 stations d'épuration, ainsi que des prélèvements ponctuels à d'autres endroits du réseau, cherchent des traces de génome du virus dans les eaux provenant directement des toilettes des Parisiens. Si le virus est présent dans les eaux usées, c'est donc uniquement parce qu'il a d'abord transité par une personne contaminée.

boire l'eau du robinet «est sans danger»

A ce sujet, la régie de l’Eau de Paris est d'ailleurs «formelle». «La consommation de l’eau du robinet à Paris est sans danger», assure la municipalité parisienne, qui exhorte la population à ne surtout pas «stocker de l’eau en bouteille» ou «craindre une éventuelle contamination par l’eau du robinet». Aucune inquiétude à avoir donc, selon la municipalité «puisque l'eau de Paris est protégée contre le coronavirus comme elle l’est contre toute menace biologique». Pour ce faire, elle est traitée plusieurs fois avant d’arriver dans les foyers.

D'abord par ozonation (l’ozone désinfecte et tue les bactéries, virus et produits chimiques présents dans l’eau), puis par désinfection aux ultraviolets (les ultraviolets complètent l’ozonation et tuent les virus et les bactéries qui pourraient avoir résisté) et enfin, par chloration (le chlore, ajouté en petites doses, empêche les virus et les bactéries de se développer). Un processus clé selon Eau de Paris qui souligne que «ces trois traitements constituent le «traitement multibarrières» qui élimine tous les virus et permet d’affirmer que l’eau de Paris est propre à la consommation». L'eau est ensuite «constamment contrôlée par l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France».

Une baisse de 20% de la consommation d'eau

Pendant le premier confinement, la consommation d'eau avait chuté de près de 20%, «principalement à cause de la fermeture d’entreprises, de commerces et l’absence de tourisme», explique Eau de Paris. Pour autant, l'organisme public n'est toujours pas en mesure de quantifier la baisse de consommation d'eau chez ceux qui auraient arrêté d'en boire de peur d'attraper le Covid.

Sans doute une part infime, puisque depuis le début de l'épidémie, aucune trace du virus n'a été décelée dans l'eau potable de la ville. Seul le circuit d'eau non potable – qui contribue à l'arrosage des jardins, au nettoyage des rues et à l'entretien de égouts – avait été coupé au printemps. Le 19 avril dernier, l'utilisation de ce réseau avait été suspendue après que des traces infimes du virus y ont été retrouvées.