Bayonne : une conductrice abattue après avoir renversé un policier

Un contrôle routier organisé dans la nuit de dimanche à lundi s’est terminé de façon tragique à Bayonne, lorsqu’un policier a mortellement ouvert le feu sur une conductrice qui venait de renverser l’un de ses collègues.

La femme, âgée de 37 ans et défavorablement connue de la justice pour des faits de délit de fuite, menace de mort et vol, circulait en zigzaguant, rapporte Europe 1. Celle-ci n’a d’abord pas répondu aux ordres des agents, qui lui demandaient de s’arrêter. Finalement interceptée un peu plus loin, elle a soudainement redémarré, percutant un policier qui était sorti à sa rencontre.

Un autre agent a alors ouvert le feu sur le véhicule et touché la conductrice. Elle n’a pas survécu à ses blessures et a été déclarée morte vers 3h.

Deux procédures judiciaires ont été ouvertes. L’une pour «tentative d’homicide sur une personne dépositaire de l’autorité publique», l’autre, contre le policier, pour «homicide par personne dépositaire de l’autorité publique». L’agent a été placé en garde à vue et l’IGPN saisie.

Le policier percuté est légèrement blessé au genou.