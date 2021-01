Paris : l'appel touchant d'une femme sur la devanture d'un bar fermé pour retrouver son crush

C'est une bouteille à la mer, mais qui ne tente rien n'a rien. Une jeune femme a laissé un très joli mot sur la devanture du bar La Paroisse, dans le 10e, à Paris, dans l'espoir de retrouver l'homme qui lui avait tant plu, le 23 septembre dernier.

«Je pensais qu'un jour, ce bar ré-ouvrirait, je pensais que je t'y recroiserai», écrit la jeune femme qui explique ensuite, que le soir du 23 septembre dernier, elle a croisé un jeune homme «sympa et souriant» qui fêtait son anniversaire «avec quelques copains». Elle passait de son côté la soirée avec son meilleur ami dans ce bar de la rue de Paradis (10e).

Quelques mots échangés lors d'une partie de baby-foot avec celui qu'elle recherche aujourd'hui et le charme a opéré. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu pour cette jeune anonyme qui pensait retrouver son "crush" en revenant passer la soirée dans «ce bar d'habitués». «Ce chouette bar ne ré-ouvrira pas», regrette-t-elle, alors que la fermeture des bars et restaurants en raison du contexte sanitaire a contraint La Paroisse de mettre la clé sous la porte.

Aperçu aujourd’hui rue de Paradis, à côté de la FFA Paradis... Triste de voir partir nos confrères du bar La Paroisse,... Publiée par Fédération Française de l'Apéritif sur Jeudi 7 janvier 2021

«Je ne me souviens plus de ton prénom et à peine de ton visage. Je me souviens seulement que je t'ai trouvé sympa et souriant», explique-t-elle ensuite. Puis lance une invitation : «si l'envie de prend de boire un verre entre deux vagues, ou au printemps, essaie de contacter La Paroisse via Facebook ou Instagram, ils sauront me transmettre ton message».

Reste à savoir si son message arrivera à la connaissance de son bel inconnu, qu'elle n'a «pas osé déranger». Relayé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux par le bar d'à côté, la Fédération française de l'apéritif (FFA), il avait déjà été partagé près d'une centaine de fois ce mardi. «Triste de voir partir nos confrères du bar La Paroisse et en espérant aider cette personne amoureuse», explique ainsi la FFA.