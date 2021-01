Ile-de-France : 11 cas du variant britannique confirmés, une quarantaine de cas suspects

Onze personnes ont été testées positives au variant britannique du Covid-19 en région parisienne, alors qu'une quarantaine de cas seraient encore considérés comme suspects, a annoncé Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régional de Santé (ARS) d'Ile-de-France ce mercredi 13 janvier.

Pour neuf d'entre eux, il considère «que l'épisode est clos», en remontant la chaîne de contamination et en limitant qu'elle ne se diffuse. Pour deux autres, l'«enquête est encore en cours» comme pour l'agent municipale de la ville de Bagneux (92) dont on ignore «par qui elle avait été contaminée», explique Aurélien Rousseau.

Vient ensuite «une quarantaine de cas suspects» pour lesquels «il y a des discordances dans les prélèvements qui pourraient être des variants», admet le DG de l'ARS lle-de-France, qui souligne que «rien n'est confirmé à ce stade». Dans l'attente, ces personnes sont traitées exactement comme si elles étaient contaminées par le variant, c'est-à-dire placées à l'isolement avec leurs proches.

«Les équipes de l’Agence régionale de Santé sont⁩ totalement mobilisées sur ce nouveau front : intervenir vite et fort pour étouffer les foyers», a rappelé Aurélien Rousseau, qui exhorte la population à «respecter les gestes barrières» tout comme «l’isolement», et ce, «au moindre symptôme face à une souche plus contagieuse».

Pour autant, selon plusieurs laboratoires franciliens, le nombre de cas dits «suspects» – pour lesquels il y a un doute de contamination au variant – serait en fait bien plus nombreux, de l'ordre de 10 % des personnes testées. En Ile-de-France, c'est notamment le cas dans les laboratoires Cerballiance et Biogroupe, selon Le Parisien.

La réanimation à 50 %, la vaccination continue

Mardi 12 janvier, 558 personnes se trouvaient en réanimation dans la région, sachant que pour rappel, l'Ile-de-France affiche une capacité normale de 1.130 lits de réanimation (tout établissement confondu public et privé) selon les chiffres donnés par l'ARS. A ce jour, le taux d’occupation des lits de réanimation par les patients Covid positifs est donc d'environ de 50 %, et stagne à ce niveau depuis plusieurs semaines déjà.

A noter par ailleurs que les vaccinations continuent à être réalisées en Ile-de-France. Au total, 40.696 personnes ont déjà été vaccinées dans la région selon Aurélien Rousseau, qui assure qu'un seul «effet indésirable» a été signalé parmi elle. Il s'agirait d'une réaction allergique «maîtrisée et sans conséquence».

A voir aussi