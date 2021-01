«Blue Monday» : 72 % des Français sont plus déprimés que l'an dernier

Ce lundi 18 janvier, appelé «Blue Monday», serait considéré comme le jour le plus déprimant de toute l'année. Authentique notion psychologique pour les uns ou habile mise en scène marketing pour les autres, toujours est-il que la déprime des Français prend aujourd'hui des proportions inquiétantes, comme l'a mis en lumière une récente étude sur le sujet.

QAPA, agence d’intérim 100% online, a ainsi interrogé plus de 4,5 millions de personnes, soit le nombre total de candidats qu'elle rassemble sur sa plate-forme, afin de voir si le moral des Français était au beau fixe en ce début de nouvelle année.

72% des Français plus déprimés que l'an dernier

Et le moins que l'on puisse dire c'est que le coup de cafard est généralisé.

D'après cette étude, 72% des Français se sentent en effet plus déprimés que l’année dernière à la même époque.

[Etude QAPA / Blue Monday]

La crise sanitaire dans toutes les têtes

Parmi les raisons invoquées, sans surprise la crise du coronavirus est la plus souvent citée (57%), avec le climat professionnel (21%) et le climat politique et social (17%).

Deux autres sujets sur lesquels du reste la crise sanitaire a une influence certaine.

[Etude QAPA / Blue Monday]

Le pire anticipé à l'avenir

Et si, en 2018, 62% des Français étaient très optimistes concernant l’avenir. Deux ans plus tard, ils n’étaient plus que 30% et, pire encore, le camp des confiants se réduit encore un peu plus en 2021 pour ne compter plus que 25% des répondants.

Ce faisant, 41% des Français estiment que l’année 2021 sera bien pire que 2020 pourtant déjà très éprouvante.

[Etude QAPA / Blue Monday]

«Le pire lundi de l’année» influence le moral

Et le «Blue Monday», le pire lundi et jour le plus déprimant de l'année, quelle influence sur les réponses peut-il bien avoir ?

QAPA s'est bien entendu penché sur cette notion et il en ressort que le simple fait de savoir que le troisième lundi est censé être le pire jour de l’année pourrait effectivement avoir une influence sur 48% des personnes interrogées.

Une donnée d'autant plus intéressante puisqu'elles étaient déjà 41% dans ce cas en 2020 et seulement 31% en 2018.

[Etude QAPA / Blue Monday]

Revenant dans l'actualité, et surtout sur les réseaux sociaux, depuis au moins dix ans, le «Blue Monday» (qui vient de l’expression anglaise «to feel blue» signifiant être déprimé, NDLR) désignerait pour les tenants de cette théorie le troisième lundi de janvier comme étant de manière irréfutable le jour le plus déprimant de l’année.

A l'origine, une étude prétendument scientifique parue en 2005, se basant sur une équation que d'aucuns, comme l'internaute ci-dessous, jugent pour le moins farfelue.

Pour l'inventeur de ce calcul, un psychologue britannique du nom de Cliff Arnall, il suffirait ainsi de croiser les températures (forcément très basses en début d'année), son niveau d'endettement, son salaire mensuel, son niveau de motivation et le temps écoulé depuis l'échec de nos bonnes résolutions pour jauger de son niveau de déprime.

Un calcul bien évidemment très subjectif, qui n'a pourtant pas empêché Cliff Arnall d'implanter le «Blue Monday» dans l'inconscient collectif et nombre de sites marchands de le reprendre à leur compte.