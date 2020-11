Confinement : les 10 commandements à respecter pour survivre en couple

De nouveau contraints au confinement et au télétravail, nombreux sont les couples à se demander s’ils vont réussir à survivre à cette épreuve qu'ils pensaient définitivement derrière eux. Afin d’éviter l’implosion, des règles de vie doivent s’appliquer.

Alors qu’ils étaient retourner au bureau et avaient repris l’habitude de boucler leurs dossiers en cours pour mieux se retrouver, les amoureux doivent aujourd’hui se supporter 24h/24, et le plus souvent dans des espaces qui n’excèdent pas, dans les grandes villes, les 50 m2.

Embarqués - encore - dans le même bateau pour une longue traversée avec ou sans enfants, il conviendra pour eux de gérer les remous. Raphaëlle Giacomini-Agostini, psychothérapeute, enseignante de yoga et praticienne en Gestalt thérapie, distille ses conseils pour affronter la tempête.

Discuter et se soutenir en cas de blues passager

Le confinement est fixé - pour le moment - jusqu'au 1er décembre. Il est primordial de s’accorder des temps de discussion pour faire part à l’autre de son ressenti, de son intime. Le dialogue est essentiel si l’on ne veut pas passer par la case divorce. Si votre partenaire émet des signes de faiblesse et commence à s’énerver pour un rien, évitez de lui faire des reproches. Il faut désamorcer la bombe rapidement, en étant attentionné et à l’écoute.

S’accorder des moments en solo

Lister les besoins de l’un et de l’autre de manière amusante peut aussi être une option. On s’octroie dans la journée des moments d’isolement et de silence pour se recentrer et se retrouver avec soi-même. Si l’on a un deux-pièces, c’est plus facile. Dans le cas où l’on doit cohabiter dans un seul et même espace, on peut se réfugier dans la lecture, s’adonner à des activités ludiques et créatives comme le puzzle, ou profiter de son temps libre pour appeler ses proches.

accepter son rythme et son cadre de travail

La journée s’organise différemment lorsque l’on est en télétravail, cloîtrés dans un appartement. On ne court plus le matin pour se préparer, pour savoir qui prend sa douche en premier, et pour prendre le métro. Une fois en tenue, chacun délimite le lieu où travailler - en transformant la table basse en bureau -, sans commenter les moindres faits et gestes de sa moitié. Sa vie professionnelle est à dissocier de celle avec son conjoint.

Ravivez la flamme de l'amour

Si le rythme est bouleversé, il ne faut pas pour autant se laisser aller - impasse de la douche pour rester en pyjama, par exemple - et continuer à séduire. Entretenir la flamme pour éviter l’ennui, c’est possible. Et même si le prochain rendez-vous chez le coiffeur ou l’esthéticienne ne sera sans doute pas pour tout de suite.

Se répartir les tâches ménagères

La vaisselle, le ménage, la préparation des repas à partager seul ou à deux… autant de tâches qui doivent être partagées de manière équitable. Une bonne manière aussi d’occuper ses journées, et d’échapper à des remarques qui peuvent rapidement mettre le feu aux poudres. Des challenges en tout genre sont aussi des idées pour se divertir et oublier la routine.

Opter pour le yoga et la méditation

Le «eye contact» est l’une des techniques à privilégier. On prend le temps de s’asseoir pendant cinq minutes, face-à-face, sans rien se dire pour se redécouvrir. La méditation apaise et participe à estomper les peurs et les angoisses totalement normales en cette période trouble. Il est aussi conseillé, au moment du coucher, de dresser la liste des trois choses «sympa» et des trois choses «moins sympa» effectuées dans la journée afin de «réorienter» les jours suivants.

S’organiser des rituels à deux

Le confinement entraîne vite la lassitude. La solution : pimenter le quotidien. En fonction de son lieu d’habitation, la salle de bain prend des allures de spa, à condition de disposer si possible d’une baignoire. On allume des bougies, on met de la musique, et on s’octroie des moments cocooning avec option massage. S’ils ne se sont pas encore étripés, les tourtereaux organiseront des soirées à thèmes et imagineront des dîners romantiques, et cela même avec des pâtes. Les couples avec des enfants en bas âge, instaureront des journées «déguisement» pendant lesquelles on se glissera dans la peau d’un cow-boy ou d’une princesse. Ambiance garantie.

Prendre un peu l’air

L’autorisation exigée par le gouvernement pour toute sortie permet notamment de marcher seul pendant une heure à proximité de son domicile. La mission «course au supermarché» reste donc une alternative pour s’échapper un peu du confinement et faire le point, à condition de porter un masque, de se laver les mains après tout contact, et de se tenir à plus d’un mètre des autres. Mieux, si vous avez un balcon ou une terrasse, n’attendez pas la crise pour aller y faire un tour.

Faire du sport régulièrement

La pratique d’une activité physique régule les hormones et l’humeur. Opter pour une séance de sport quotidienne d’une demi-heure grâce aux cours de coaches mis en ligne sur différentes applications. Ne pas hésiter non plus à danser ensemble dans le salon, et à s’organiser une séance de rires ou de fou-rires pour relâcher la pression.

Parler de ses projets de vie

Alors que le temps vient souvent à manquer entre le travail, les longs trajets en transport en commun, et les soirées entre copains, le confinement est une occasion unique de parler de ses envies à long terme... et pourquoi pas avec l’être cher. La procrastination, c’est donc fini. Vivre dans des petits espaces urbains pendant des semaines incitera certains couples à les fuir pour emménager dans une maison avec un jardin. Certains vont redéfinir leurs priorités, évoquer la volonté de changer de métier ou celle ou non d’avoir un enfant.