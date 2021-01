Quatorze ans après, un sans-abri retrouve sa fille grâce aux réseaux sociaux

Il avait quitté une enfant, il a retrouvé une jeune femme. Patrice Perez, sans-abri de 64 ans, avait perdu le contact avec sa fille, Aurore, depuis quatorze ans. Il a pu retrouver sa trace grâce à deux habitantes de la région bordelaise qui ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et tout est allé très vite.

Les retrouvailles ont eu lieu dimanche 17 janvier, sur le quai d'une gare de Nancy. Patrice Perez a enfin pu embrasser sa fille, qui avait 12 ans lors de leur dernière rencontre et est aujourd'hui âgée de 26 ans.

Christelle Quillet et Virginie Rascar étaient là aussi. Ces deux habitantes de Lesparre (Gironde), n'auraient manqué l'événement pour rien au monde. La première, patronne d'un dépôt-vente, a fait la connaissance de Patrice Perez il y a un peu plus d'une semaine, à son arrivée à Lesparre, par le train.

Après une nuit particulièrement froide, elle l'a invité à venir se réchauffer dans sa boutique et a fait connaissance avec cet homme, à la rue depuis trente ans. «J'ai appelé une amie et on s'est dit : "est-ce que ce soir on est capables de rentrer, de nous asseoir sur notre canapé au chaud et de faire comme si de rien n'était ?"», se souvient-elle auprès de France 3.

La réponse était non. Si bien qu'aidée de Virginie Rascar, Christelle Quillet a d'abord ouvert une cagnotte en ligne et récolté 900 euros pour aider son nouvel ami. Cet élan de solidarité a atteint le conseil général du département, qui a offert trois nuits d'hôtel, ainsi que la Croix-Rouge qui a fait don de vêtements. Une coiffeuse a même coupé les cheveux de Patrice Perez, gratuitement.

Sa fille retrouvée en deux heures sur Facebook

Au fur et à mesure des jours, les deux bienfaitrices ont appris que leur protégé cherchait sa fille depuis des années. Il a expliqué qu'elle avait été placée en famille d'accueil dans la région de Toulouse et qu'il avait perdu sa trace.

Sans attendre, Christelle Quillet et Virginie Rascar ont posté un avis de recherche sur Facebook jeudi 14 janvier, avec les quelques éléments dont elles disposaient et une photo de Patrice Perez. Deux heures plus tard et après un peu plus de 400 partages, Aurore a pu être retrouvée, à Nancy.

Le papa a alors découvert qu'elle menait ses propres recherches de son côté. «J'avais appelé toutes les mairies mais je n'avais aucune réponse», a raconté la jeune femme. Pour Patrice Perez, ces retrouvailles inespérées sont l'occasion de reprendre pied. En lien avec une assistante sociale à Lesparre et avec les services sociaux de Nancy, il a lancé les démarches pour faire refaire ses papiers d'identité et obtenir les aides auxquelles il a droit.

Tous les deux ont à présent une nouvelle histoire à écrire et une famille à construire puisqu'en retrouvant sa fille, Patrice Perez a aussi découvert qu'il était grand-père. «J'étais une adolescente. Je suis une jeune femme. Il y a beaucoup de choses à rattraper», s'émeut Aurore.