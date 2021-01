Le «plombier le plus généreux du monde» a aidé plus de 10.000 familles pendant la pandémie

Il continue son oeuvre. Connu dans le monde entier pour être le «plombier le plus généreux du monde», James Anderson a monté sa propre structure, afin d'aider les personnes en difficulté dans leurs travaux de plomberie. Depuis le début de la crise sanitaire, cet Anglais de 53 ans a aidé plus de 10.000 personnes.

Originaire de Burnley, dans le Lancashire (Angleterre), James Anderson a commencé à faire parler de lui en 2017. A l'époque, il est appelé par une famille qui souhaite avoir un deuxième devis, après un premier estimé à 5.500 livres (soit près de 6.100 euros). En arrivant, il découvre qu'il s'agit d'une escroquerie visant un vieux monsieur handicapé.

Dégoûté par les méthodes peu scrupuleuses de certains de ses confrères, ce père de famille nombreuse a alors décidé de créer Depher – «Disabled and Elderly Plumbing Heating Emergency Response» que l'on peut traduire «intervention d'urgence pour le chauffage et la plomberie pour handicapés et personnes âgées» en français.

Il a dépensé plus de 63.000 euros pendant la crise

Très actif pendant la crise sanitaire, il explique d'ailleurs avoir dépensé plus de 57.000 livres (soit plus de 63.000 euros), pour venir en aide à des familles dans le besoin pendant la pandémie. «Cela valait chaque centime dépensé», a-t-il assuré, alors que la bonne santé de certains de ces bénéficiaires était particulièrement dégradé par les problèmes de plomberie.

Pour parvenir à joindre les deux bouts, James Anderson a même lancé une campagne de crowdfunding et appelle à la générosité de la population. «Nous avons une responsabilité sociale les uns envers les autres», explique-t-il. Le 12 janvier, il avait déjà réussi à récolter plus de 19.000 livres (soit près de 21.200 euros).

Aujourd'hui, il travaille avec plusieurs plombiers basés à Manchester, Leeds, Nottingham, et même jusqu'en Ecosse et espère bien que son réseau de plombier solidaires couvrira un jour tout le Royaume-Uni.