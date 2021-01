Vidéo : un skieur tombe nez à nez avec un grand tétras

Des images aussi belles que surprenantes. En pleine sortie à ski de fond, un skieur est tombé nez à nez avec un grand tétras, une espèce dont on parle souvent en Franche-Comté et plus particulièrement dans le Haut-Jura, mais qu'on ne croise pour ainsi dire jamais : le grand tétras.

Les images de cette rencontre improbable et touchante auraient été tournées en Tchéquie, dans le parc national de Šumava. Diffusée par un habitant de Haute-Savoie, la vidéo aurait initialement été publiée sur un compte tchèque.

Ce grand coq noir des neiges, impressionnant mais sauvage, peuple également les les montagnes franc-comtoises. Pas étonnant donc qu'en l'apercevant, le skieur, ait fait demi-tour pour s'asseoir et le contempler.

Le plus gros Gallinacé d’Europe

Cet oiseau, qui se nourrit de bourgeons, de pousses de conifères, de baies, d’herbacées, d’insectes et d’aiguilles de conifères (surtout sapins et pins) en hiver, est décrit comme étant le plus gros Gallinacé d’Europe.

Le Groupe Tétras Jura, créé en 1991 par un groupe de naturalistes, explique que le plumage de ces coqs imposants de la montagne est «dominé par le noir, le plastron présentant des reflets métalliques bleu-violet ou verts. Le bas du thorax et le ventre sont brun-noir discrètement tachés de blanc et les ailes, courtes et arrondies, de teinte marron».

Depuis l'hiver dernier, en France, de nouvelles lois s'appliquent afin de protéger le volatile. Dans le Jura, le grand tétras est en effet classé dans les espèces menacées et certaines zones sont protégées pour préserver son habitat, comme la Haute Chaîne du Jura ainsi que quatre zones de protection de Biotope (Combe Noire, Haute Joux, Risoux et Massacre).

«Oiseau rarement observé et très discret, le grand tétras est un emblème du Haut Jura, indique encore le Groupe Tétras Jura sur son site. Son image est souvent utilisée pour symboliser le coté naturel et sauvage d'un lieu. (...) Il a besoin d'un habitat se rapprochant le plus possible des forêts naturelles et couvrant de grands espaces. De part ses exigences, sa présence dans nos forêts est gage d'une nature préservée.»