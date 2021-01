Espace : chant d'oiseau, phrase d’enfant...La Nasa dévoile à quoi ressemblent ces sons sur Mars

Le rover Perseverance doit se poser sur Mars le 18 février prochain. En plus des nombreuses données et des images qu’il devra y récolter, la Nasa a également l’objectif qu’il enregistre des sons sur la planète rouge. Elle a mis en ligne des exemples montrant les différences de perception auxquelles il faut s’attendre par rapport à la Terre.

Les scientifiques prévoient en effet qu’un même son ne sera pas entendu de la même façon, selon la planète où il est émis. L’atmosphère de Mars étant plus froide, la vitesse à laquelle les ondes se propagent est diminuée. Etant également nettement moins dense que celle de la Terre, leur déplacement sera aussi différent.

How does sound change on Mars? I’m taking two mics with me, so we’ll soon find out. Try this new interactive to preview the difference: https://t.co/3TcSQvF7fa Once I land, we can compare notes. pic.twitter.com/nHqGK7yEVJ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 13, 2021