«Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs» : Emmanuel Macron s'adresse aux victimes de violences sexuelles

«Aujourd'hui, la parole partout en France se libère». C'est par ces mots qu'a débuté le message d'Emmanuel Macron adressé aux enfants victimes de violences sexuelles, et publié sur les réseaux sociaux.

Des mots très attendus, alors que depuis quelques jours les témoignages explosent sur les faits de violences sexuelles, notamment dans le cadre familial, un sujet trop longtemps jugé tabou. «Des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d’enfant. Des enfances volées lors de vacances en famille, ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Aujourd’hui, la parole se libère. Grâce au courage», peut-on lire en légende de la vidéo postée sur la page Twitter du président de la République.

Plusieurs tweets ont également été publiés sur la page officielle d'Emmanuel Macron, dans lesquels il affirme notamment : «Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs, aucun».

À vous qui vous êtes libérés d’un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésitez, je veux juste vous dire : on est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seuls.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 23, 2021