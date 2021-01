Bac 2021 : Tout comprendre au nouveau baccalauréat

Entre la réforme du Baccalauréat et les adaptations à la crise sanitaire, difficile de comprendre les modalités du Bac 2021.

Dernière modification en date : l'annulation des épreuves de spécialités pour les élèves de Terminale, justifiée par l'épidémie de coronavirus. Suite à ces changements, voici à quoi ressemblera le Bac 2021.

Le grand oral (21 juin - 02 juillet)

Comme prévu par la réforme du Bac de 2018, les élèves de Terminale passeront à la fin de l'année un Grand oral. Il s'agit d'une présentation de 20 minutes, où l'élève expose devant un jury un projet en rapport avec ses enseignements de spécialité.

Pour l'instant, cette épreuve est maintenue. Elle se déroulera entre le 21 juin et le 2 juillet.

L'épreuve de philosophie (17 juin)

Autre épreuve maintenue - pour l'instant - : celle de philosophie. Les élèves de Terminale devront composer à l'écrit sur un sujet précis. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a cependant apporté quelques modifications à l'épreuve en raison de la crise sanitaire.

Le 17 juin, les élèves auront le choix entre quatre sujets (trois dissertations et un commentaire de texte) contre trois «en temps normal». Ces sujets «porteront sur des notions distinctes afin de couvrir le plus largement possible le programme de la classe terminale», a indiqué le ministère de l'Education Nationale.

Les enseignements de spécialité (remplacés par du contrôle continu)

Depuis la réforme du Bac, les lycéens doivent choisir trois enseignements de spécialité en première pour compléter le tronc commun. Par exemple : mathématiques, arts, ou encore sciences économiques et sociales. En Terminale, ils abandonnent l'une de ces trois spécialités et sont évalués, à l'écrit, sur les deux autres.

Ces épreuves de spécialités devaient se tenir du 15 au 17 mars (du 24 au 26 mars à La Réunion). Elles ont cependant été annulées en raison de la crise sanitaire et remplacées par du contrôle continu. C'est à dire que les notes retenues pour le Bac 2021 seront les moyennes de l'élève dans les enseignements en question sur l'année de Terminale.

L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CONTRÔLE CONTINU)

Pour le sport, rien ne change : les élèves seront évalués, comme prévu, tout au long de l'année de Terminale. Leur note finale sera la moyenne des notes reçues au cours de l'année en éducation physique et sportive.

Les épreuves de français (remplacées par du contrôle continu l'an dernier)

Les candidats au Bac 2021 seront également évalués sur des épreuves passées en classe de Première : celles de français. Elles se composent habituellement d'un écrit et d'un oral. Mais l'année dernière, à cause de l'épidémie de coronavirus, elles ont été remplacées par une note basée sur les résultats obtenus par l'élève tout au long de son année de Première.

Pour ceux qui passeront le Bac en 2022, et qui sont actuellement en Première, les épreuves de français sont pour l'instant maintenues. Il y aura toutefois moins de textes à étudier.

Les évaluations communes (remplacées par du contrôle continu)

Les évaluations communes (ex-E3C) devaient être passées en partie en Première. Elles consistaient à évaluer les élèves sur les disciplines de tronc commun, soit histoire-géographie, enseignement scientifique, langues vivantes, et la spécialité uniquement suivie en Première. Trois sessions d'évaluations communes devaient être organisées : deux en Première et une en Terminale.

L'année dernière, les actuels élèves de Terminale ont passé une session d'évaluations communes. Mais la deuxième comme la troisième ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Elles seront remplacées par du contrôle continu. En revanche, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra des notes issues de la première session.

Pour ce qui est des candidats au Bac 2022 (actuellement en classe de Première) : à cause du coronavirus, ils ne passeront pas leurs deux sessions d'évaluations communes. Leurs notes seront donc basées sur le contrôle continu.

Les bulletins de Première et de Terminale

Les bulletins de Première et Terminale seront pris en compte dans le Bac 2021, comme prévu par la réforme du lycée de 2018. Ils constitueront 10% de la note finale du Bac.