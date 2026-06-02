Parcoursup 2026 : vœux en attente, refus, alternatives… Que faut-il faire en cas de réponse négative ?

Ce mardi soir, à 19h, près d’un million de candidats vont être fixés sur la suite de leurs études après la publication des premiers résultats de Parcoursup. Mais que faire en cas de refus ?

L’heure du verdict approche. Après plus de deux mois et demi d’attente, de nombreux étudiants vont découvrir si leurs vœux Parcoursup ont été validés ou non, ce mardi à 19h.

Près de 1.046.000 candidats se sont inscrits sur la plate-forme, «un chiffre record depuis 2018», selon le ministère de l’Enseignement. Dans le détail, il y a près de 657.000 lycéens, 260.000 étudiants qui souhaitent se réorienter et 122.000 personnes non scolarisées qui ont pour projet de reprendre leurs études.

Au total, plus de 14 millions de vœux et de sous-vœux ont été formulés. La licence est par ailleurs la filière la plus convoitée par les lycéens avec 34,6% des vœux confirmés. Elle est suivie par le BTS (27,8%), le BUT (11%) et les diplômes d’Etat sanitaires et sociaux (6,8%).

Quelles sont les différentes réponses ?

Lors de la publication des résultats, plusieurs réponses peuvent apparaître en face des vœux. Il y a notamment deux réponses positives, le «oui» et le «oui-si». Le premier signifie que le candidat est accepté dans la formation qu’il a choisi et qu’il peut donc confirmer son vœu. Le deuxième est similaire, mais à condition de suivre un parcours adapté au profil du candidat, telle qu’une remise à niveau, du soutien scolaire ou encore un tutorat.

Vient ensuite la réponse «en attente». L’étudiant n’est pas officiellement accepté et figure alors sur une liste d’attente. Enfin, le «non», qui n’apparaît que pour les formations sélectives. L’admission du candidat est donc refusée.

Que faire en cas de vœux en attente ?

Si un étudiant ne reçoit que des réponses «en attente», les vœux sont maintenus d’office. Il suffit donc de surveiller sa position régulièrement car elle peut évoluer rapidement au fur et à mesure que les places se libèrent.

Il est donc impératif pour les élèves ayant des vœux validés de répondre à leur proposition d’admission afin de supprimer leurs autres choix en attente et donc de les libérer pour les autres candidats.

Par ailleurs, entre le vendredi 5 et le lundi 8 juin, les candidats «en attente» doivent impérativement classer par ordre de préférence leurs vœux. Il s’agit d’une consigne obligatoire puisque si ces derniers ne sont pas classés, ils seront supprimés le 9 juin.

À noter que la plate-forme recommande de ne pas réaliser ce classement en fonction de sa position sur la liste d’attente mais plutôt selon ses préférences.

Et que faire en cas de refus ?

Si un candidat n’a aucun vœu accepté ou «en attente» lors de la phase principale, il lui reste une dernière opportunité : la phase complémentaire. Elle s’ouvre le 11 juin et tous les candidats peuvent postuler, y compris ceux qui ont eu des réponses positives.

Selon les indications de Parcoursup, il est possible de formuler jusqu’à dix nouveaux vœux lors de cette phase complémentaire, mais seulement dans les formations qui disposent encore de places. La phase principale prend fin le 11 juillet et la phase complémentaire le 10 septembre prochain.

Enfin, si le candidat n’a toujours pas de réponse positive au 1er juillet, il peut saisir la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) pour demander un accompagnement, en dernier recours.

Chaque académie possède cette commission, dirigée par le recteur. Elle est en mesure d’analyser la situation des candidats concernés et de leur proposer une formation proche de leurs choix formulés initialement.