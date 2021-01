Nice interdit les locations saisonnières pour les vacances de février

Le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé, ce mercredi, qu’il avait pris un arrêté municipal interdisant les locations saisonnières dans sa ville entre le 6 et le 20 février, c’est-à-dire durant les vacances d’hiver. Une décision destinée à éviter un nouveau rebond de l'épidémie de coronavirus.

«Je ne souhaite pas que l’effet constaté durant les fêtes de fin d’année et le jour de l’an se reproduise à Nice pendant les vacances de février», a justifié l’élu, lors d’une conférence de presse en ligne. L’objectif est d’empêcher les touristes (et plus particulièrement ceux qui sont originaires des zones où le virus circule activement) de venir passer leurs congés dans la capitale azuréenne.

Christian Estrosi a donc demandé au Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez de prendre un arrêté préfectoral similaire à l’échelle du département. Le maire de Nice n’exclut pas de prolonger l’interdiction des locations saisonnières jusqu’au 3 mars. L’édile a également appelé les autorités à renforcer la vigilance quant aux fausses attestations de tests PCR négatifs qui pourraient être présentés par certains voyageurs arrivant à l’aéroport.

À Nice, la situation épidémique est préoccupante. Des analyses des prélèvements effectués par Véolia et des chercheurs du CNRS ont permis de relever, il y a quelques jours, des traces du variant anglais dans le réseau des eaux usées de la ville.

8.500 personnes ont reçu leur première injection

Au sujet de la vaccination, le maire de Nice a demandé à l'Etat d'aller plus vite. «Plus de 75.000 personnes sont inscrites sur notre plate-forme, a précisé Christian Estrosi. Parmi elles, 33.000 sont prioritaires car elles ont plus de 75 ans. Au total, 8.500 personnes ont d’ores et déjà reçu leur première injection. Et les secondes injections commenceront ces jours-ci. Notre département est plus concerné que les autres car sa population compte 12,5% de personnes de plus de 75 ans contre 9% au niveau national. Je demande au gouvernement davantage de doses de vaccins».

L’objectif de la Métropole est de vacciner 88% des personnes à risque vivant sur la bande littorale d’ici à la mi-février. Neuf malades du Covid-19 sont morts au cours des dernières vingt-quatre heures dans les Alpes-Maritimes et 92 personnes sont hospitalisées en réanimation.

