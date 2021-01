DIRECT - Coronavirus : 2.206.873 morts recensés dans le monde

Alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation continue de grimper et que les variants suscitent de plus en plus d'inquiétudes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi soir de nouvelles mesures mais exclut, pour le moment, un nouveau confinement. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

12h39

La pandémie du coronavirus a fait 2.206.873 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 102.002.160 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 61.888.000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de vendredi, 15.361 nouveaux décès et 592.397 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.614 nouveaux morts, le Mexique (1.434) et le Royaume-Uni (1.245). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 436.810 décès pour 25.933.227 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 222.666 morts et 9.118.513 cas, le Mexique avec 156.579 morts (1.841.893 cas), l'Inde avec 154.147 morts (10.733.131 cas), et le Royaume-Uni avec 104.371 morts (3.772.813 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 181 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Slovénie (167), le Royaume-Uni (154), la République tchèque (151) et l'Italie (145).

10h04

Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre, figure notamment une fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m2 à partir de dimanche.

9h30

À l'issue d'un Conseil de défense sanitaire à l'Élysée ce vendredi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour contrer l'épidémie du Covid-19 mais a écarté un reconfinement, pourtant attendu.

Voici ce qu'il faut retenir de cette brève allocution.Â

8h58

Les experts de l'OMS se sont rendus samedi à Wuhan (centre de la Chine) dans le premier hôpital à avoir accueilli des malades du Covid-19, au deuxième jour de leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus.

Premier pays frappé par l'épidémie, la Chine est quasi-muette sur cette visite ultra-sensible politiquement pour Pékin, accusé d'avoir tardé à réagir face aux premiers cas de Covid. L'emploi du temps précis des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reste ainsi opaque: leurs messages sur les réseaux sociaux ainsi que ceux de l'OMS constituent les rares sources d'information.

Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les enquêteurs se sont rendus dans la matinée, sous bonne escorte et à l'écart de la presse, à l'hôpital Jinyintan de Wuhan, a constaté l'AFP. Cet établissement est le premier à avoir accueilli des patients atteints de ce qui n'était alors qu'un mystérieux virus, dans la ville où la pandémie de coronavirus a démarré fin 2019. La visite a été une "occasion importante pour parler directement avec les médecins qui étaient sur le terrain à ce moment critique de la lutte contre le COVID!", a tweeté Peter Daszak, un des membres de la délégation.

Un fort doute subsiste toutefois sur l'intérêt des éléments que les enquêteurs seront en mesure de réunir, plus d'un an après le début de la pandémie et face à des autorités chinoises connues pour leur opacité sur les sujets polémiques.

6h45

Alors que la situation s'aggrave en Europe, la tendance est à l'accalmie aux Etats-Unis. Depuis deux semaines, les nouveaux cas de coronavirus et les hospitalisations baissent outre-Atlantique, même si le nombre total de cas positifs quotidiens est bien plus important qu'à l'été.

Selon les experts, les raisons de cette amélioration vont du respect des gestes barrières (port du masque, distanciation physique) au fait que la période des fêtes, favorable aux rassemblements, est loin. Et, au moins dans certains Etats du pays, le virus a déjà contaminé une bonne partie de la population, entraînant une immunité chez de nombreux Américains.

Mais la situation reste précaire et un assouplissement trop rapide des restrictions pourrait faire vaciller l'équilibre actuel, et provoquer un nouveau pic de l'épidémie qui a déjà tué plus de 430.000 personnes aux Etats-Unis, s'inquiètent les scientifiques.

05h02

Un premier lot d'un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm contre le Covid-19 arrivera à Lima le 9 février, et permettra d'immuniser 500.000 personnes, a annoncé le gouvernement péruvien vendredi.

Immédiatement après la réception des doses en provenance de Pékin, "la vaccination débutera à Lima" et dans les départements (de l'intérieur du pays) afin d'immuniser les personnels de santé en première ligne, a annoncé la Première ministre Violeta Bermudez lors d'une conférence de presse. Ce premier lot de vaccins Sinopharm fait partie d'un achat total de 38 millions de doses, dont le reste devrait arriver avant le second semestre. Le gouvernement péruvien a déclaré qu'il négociait également des accords avec les laboratoires AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac, pour un total qui pourrait se monter à quelque 44 millions de doses.

Par ailleurs, le Pérou a acheté 14 millions de doses au britannique AstraZeneca, qui devraient arriver dans le pays après septembre. Ce total de 52 millions de doses permettrait de vacciner environ 26 millions de personnes dans ce pays d'environ 33 millions d'habitants. Le Pérou comptait plus de 1,1 million de cas confirmés jeudi et 40.484 décès