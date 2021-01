Tabassage de Yuriy : Neuf jeunes mis en examen, dont cinq incarcérés pour «tentative d’assassinat»

Les 9 personnes présentées au juge d'instruction samedi 30 janvier ont été mises en examen pour les infractions visées par le parquet à leur égard lors de l'ouverture de l'information judiciaire, concernant le tabassage de Yuriy à Paris, a appris CNEWS.

Cinq d'entre elles ont été mises en examen pour «tentative d'assassinat»,et une sixième pour «complicité de tentative d'assassinat». Quatre mineurs ainsi qu'un majeur ont été placés en détention provisoire, tandis que les quatre autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte.

Jeudi et vendredi, onze mineurs, âgés de 15 à 17 ans, et un majeur, âgé de 18 ans, majoritairement domiciliés à Vanves (92), avaient été placés en garde à vue dans cette enquête. Quatre d'entre eux s'étaient «spontanément présentés aux services de police» selon le procureur de Paris Rémy Heitz.

Une violente agression filmée

Le drame, qui ont eu lieu le 15 janvier dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, ont suscité un grand émoi après la diffusion d'une vidéo de surveillance. Sa mère, Nataliya Kruchenyk, avait notamment livré un témoignage poignant.

Le collégien a été violemment agressé par une dizaine de personnes, sans doute dans le cadre d'une rixe entre bandes. Le jeune homme «avait un tournevis dans sa poche» à ce moment-là, selon une source proche du dossier.

Ayant subi de multiples blessures, Yuriy a été hospitalisé et placé en coma artificiel. Il a commencé à se réveiller progressivement au bout d'une semaine environ. Ses éventuelles séquelles restent encore ignorées.

En 2017 et 2018, six jeunes sont décédés dans la capitale à cause de rivalités entre bandes. La préfecture de police de Paris a recensé 83 affrontements en 2020, contre 159 en 2016.

